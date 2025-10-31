Белоусов: страны СНГ ставят в приоритет укрепление обороны

В приоритете у военных ведомств стран СНГ стоит укрепление национальных вооруженных сил и сохранение стабильности в регионе. Об этом сказал глава Минобороны России Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны государств СНГ.

«Сложная военно-политическая обстановка в мире требует единства подходов военных ведомств стран Содружества Независимых государств к оценке возникших вызовов и угроз»,— сказал господин Белоусов в начале заседания (цитата по пресс-службе Минобороны).

Андрей Белоусов отметил, что Россия поставит в страны СНГ современное оружие. Страны также планируют увеличить количество совместных мероприятий по оперативной и боевой подготовке, добавил он.