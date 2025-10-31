«Стать коммерсантом»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, какие данные хранят архивы Росгидромета и как они используются.

Наблюдать за погодой и предсказывать ее люди пытаются всю свою историю. Первая известная попытка систематизировать данные принадлежит Аристотелю, который в IV веке до нашей эры изложил свои взгляды в работе под названием «Метеорологика». С годами информация накапливалась, технологии совершенствовались. В России первые инструменты для фиксации атмосферных явлений появились в XVII веке, а в XVIII институт метеорологии сложился в его классическом научном понимании.

Способы сбора метеоданных постоянно меняются и совершенствуются: еще несколько десятилетий назад данные о погоде записывали вручную, а затем переносили на перфокарты и магнитные ленты. И если раньше метеорологи полагались на расчеты, сделанные вручную, то сегодня их главные инструменты — это алгоритмы и суперкомпьютеры. Архивы Росгидромета хранят в себе массу полезной информации. Например, чтобы рассчитать климатические нормы — средние показатели температуры, осадков или давления за 30 лет — аналитики ведут тщательный отбор длиннорядных станций наблюдений. Сравнение рассчитанных климатических норм за разные 30-летия позволяет увидеть динамику того, как меняется климат: становится ли теплее зимой, учащаются ли засухи, наводнения, другие природные катастрофы.

Хранитель климатической памяти — Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — это Мировой центр данных. Он выступает ключевым звеном в системе, превращая разрозненные наблюдения в стройные массивы информации, доступной как ученым, так и государству и бизнесу. Деятельность института не ограничивается сбором данных. Специалисты разрабатывают методы оценки экономического эффекта от использования информации о погоде, например, как точный прогноз помогает снизить затраты в сельском хозяйстве или энергетике. Эти исследования легли в основу существующего направления — экономической метеорологии.

А обеспечивают сбор, анализ и хранение информации, конечно, люди. В структурах Росгидромета занято более 36 тыс. человек. Это в том числе сотрудники 17 научно-исследовательских институтов. Под их контролем находятся более 12 тыс. точек наблюдений и крупнейшая в мире гидрометеорологическая система мониторинга Земли, состоящая из 20 космических аппаратов.