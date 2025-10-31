Под Уфой построят многофункциональный комплекс за 235 млн рублей

ООО «Уфастройюрист» намерено инвестировать в строительство многофункционального комплекса в селе Зубово Уфимского района 235 млн руб., сообщает пресс-служба главы Башкирии Радия Хабирова со ссылкой на директора компании Артура Стафеева.

Инвестор планирует построить в селе электрозарядную станцию для автомобилей, магазин продовольственных и хозяйственных товаров и пункт бытового обслуживания жителей. На объекте появится более 50 рабочих мест.

Инвестиционный комитет присвоил проекту статус приоритетного. Администрация Уфимского района поможет оформить земельный участок.

ООО «Уфастройюрист», по данным Rusprofile.ru, зарегистрировано в Уфе в июне 2019 года. Владельцем является Андрей Костин. Компания занимается деятельностью в области права. В 2024 году выручка и чистая прибыль предприятия равнялись нулю.

Майя Иванова