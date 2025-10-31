Объем срочных вкладов в Волго-Вятском банке Сбербанка вырос на 22%

На 1 октября 2025 года портфель вкладов физических лиц в Волго-Вятском банке Сбербанке превысил 2,5 трлн руб., с начала года рост составил 12%. 56% портфеля вкладов физических лиц приходится на срочные. Только в этом году жители регионов присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка разместили на срочных вкладах почти 1,5 трлн руб. и это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Портфель вкладов растет, подтверждая сохранение устойчивой сберегательной модели наших клиентов. Жители отдают предпочтение срочным депозитам, ведь они гарантируют надежную доходность на выбранный срок, страхуют от изменений рыночных условий и помогают эффективно накапливать капитал. Наш приоритет — постоянное развитие линейки депозитных продуктов, учитывающих индивидуальные потребности каждого клиента»,— отметила заместитель председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Анна Забелина.