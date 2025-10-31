Минсельхоз Северной Осетии зафиксировал рост рыбного производства на 16,6%

Выпуск товарной рыбы в Северной Осетии за январь-сентябрь 2025 года увеличился на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 6,2 тыс. тонн. Реализация продукции выросла на 23,1% до 4,8 тыс. тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства республики.

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

«Северная Осетия продолжает укреплять свои позиции в сфере производства товарной рыбы, в том числе благодаря реализации национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"»,— заявил министр сельского хозяйства региона Алан Кусраев.

Почти две трети всей рыбной продукции республики — около 4,1 тыс. тонн — выпускают крупные сельхозпредприятия. Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели около 2 тыс. тонн.

Объем выпуска у сельхозпредприятий вырос на 45,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, у фермерских хозяйств и ИП — на 3,9%.

Валентина Любашенко