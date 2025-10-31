Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области грузовик протаранил рыбный магазин

ДТП с участием большегруза произошло в Самарской области днем в пятницу, 31 октября. Происшествие случилось в 12:00 (MSK+1) в Сызранском районе в селе Переволоки на улице Советской, 49. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации полиции, 36-летний водитель за рулем автомобиля Freightliner двигался со стороны Москвы в направлении Самары, съехал с дороги на левую обочину и врезался в рыбный магазин. В результате происшествия автомобилист получил травмы и был госпитализирован.

Георгий Портнов