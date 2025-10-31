Майнера призвали к суду

Дочка «Норникеля» — АО «НТЭК» — требует около 150 млн руб. у майнинговой структуры «Группы компаний Фокс» — норильской «Битривер-север» — за использованное ранее электричество. Параллельно в суде идет спор с другой дочкой ГК, но уже по иску АО «Иркутская электросетевая компания» (ИЭСК), которая входит в состав En+, на 640 млн руб. По словам экспертов, иски к майнинговой компании обусловлены обыкновенным хозяйственным спором и не являются предлогом для передела рынка майнинговых мощностей.

АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК») подало в арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании 150 млн руб. с дочки «Группы компаний Фокс» — ООО «Битривер-север» (Норильск). Речь идет о задолженности за использование электроэнергии в период с 1 марта 2025-го по 30 июня 2025 года, включая пени, следует из материалов в картотеке арбитражных дел. Исковое заявление было подано к структуре в августе текущего года, судебное заседание назначено на 12 декабря.

ООО «Группа компаний Фокс» работает с 2010 года в сфере управления компьютерным оборудованием. Компания зарегистрирована в Екатеринбурге, ее единственным учредителем и генеральным директором с момента основания является Игорь Рунец. В структуру ГК входят: «Битривер Рус» (Иркутская область), «Битривер-север» (Норильск), ООО «Бит+» (Иркутская область), ООО «УК "Битривер"» (Москва), ООО «Битривер-К» (Иркутская область), ООО «Битривер-Б» (Республика Бурятия), ООО «"Энергокомпания "Фарадей"» (Москва).

«Битривер Рус» — крупнейший оператор майнинговых дата-центров и импортер майнингового оборудования в России. По состоянию на май 2025 года компании принадлежат 15 дата-центров общей мощностью более 533 МВт, где размещено свыше 175 тыс. единиц вычислительного оборудования. ЦОДы находятся в Иркутской области, Красноярском крае, Оренбургской области, республиках Тыва и Бурятия, ХМАО, ЯНАО и др. В 2024 году ООО получило 10,29 млрд руб. выручки. Это на 9,9% больше по сравнению с предыдущим годом, когда показатель равнялся 9,36 млрд руб. Чистая прибыль достигла 202 млн руб.

Аналогичный иск к другой дочке «Группы компаний Фокс» — московскому ООО «Энергокомпания "Фарадей"» (обслуживает ЦОД «Битривер Рус») — в арбитражный суд Москвы был подан АО «Иркутская электросетевая компания» (ИЭСК, входит в состав En+) на 640,5 млн руб. Предприятие ранее являлось субъектом оптового рынка электроэнергии, т. е. получала электричество по сниженным ценам. Однако в июле 2025 года лишилась этого статуса, следует из уведомления Ассоциации «НП Совет рынка».

«Указанное решение принято в связи с невыполнением ООО «Энергокомпания "Фарадей"» показателя оборачиваемости задолженности за услуги по передаче электрической энергии в отношении сетевой организации АО «Иркутская электросетевая компания» за апрель 2025 года»,— говорится в документе.

Спор длится с сентября этого года. ИЭСК также попыталась наложить арест на расчетные счета, движимое и недвижимое имущество предприятия. По мнению истца, ООО «Энергокомпания "Фарадей"» ведет убыточную деятельность, что указывает на «последующую ликвидацию, недостаточность денежных средств у акционера и начало процедуры банкротства». «Что в совокупности свидетельствует о системном характере финансовых проблем в корпоративной структуре ответчика и создает угрозу невозможности исполнения судебного акта о взыскании задолженности»,— говорится в материалах суда. Однако суд счел доводы ИЭСК необоснованными и отклонил ходатайство.

ИЭСК и «Норникель» на момент публикации не ответили на запросы «Ъ-Сибирь».

Эксперты полагают, что иски к майнинговой компании — обыкновенный хозяйственный спор и не являются предлогом для передела рынка. «"Группа компаний Фокс", даже несмотря на убыточность некоторых своих подразделений, — крупный игрок с разветвленной сетью, эти иски объясняются конкретными претензиями со стороны истцов. En+, которая сегодня строит собственные майнинг-фермы, располагает пониманием своей целевой аудитории и имеет доступ к дешевой электроэнергии, поэтому расчистка среды от конкурентов с помощью исков — слишком очевидная стратегия и не характерна для такого крупного холдинга»,— считает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев.

«Вряд ли речь идет о переделе рынка майнинговых мощностей, скорее всего, здесь обыкновенный хозяйственный спор между двумя компаниями, связанными договором на поставку электроэнергии.

Перспективы же "Группы компаний Фокс" зависят от многих факторов, начиная от количества клиентов и заканчивая числом заказов, и явно они не определяются тяжбой с НТЭК»,— комментирует промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Иск о взыскании долга не является инструментом недобросовестной конкуренции, но объективно ослабляет одного из ключевых игроков рынка, уверена учредитель и юрист компании «Юридическое бюро №1» Юлия Комбарова. «En+, заявляя о планах по строительству собственных ЦОДов, получает стратегическое преимущество, когда независимый конкурент сталкивается с финансовым кризисом, спровоцированным долгами перед его же дочерней структурой (ИЭСК). Это создает рыночные условия, благоприятствующие консолидации отрасли в руках вертикально интегрированных гигантов. Попытка ИЭСК наложить арест на имущество "Фарадея" с прямой ссылкой на "системный характер финансовых проблем" и "угрозу невозможности исполнения судебного акта" является четким сигналом рынку о серьезности положения группы "Битривер".

Это не просто взыскание долга, а превентивная мера, демонстрирующая недоверие к финансовой устойчивости компании»,— считает эксперт

Впрочем, Вадим Тедеев не исключает, что «Группа компаний Фокс» в связи с укрупнением рынка и появлением более сильных игроков может сократить численность подразделений, в том числе и через продажу части активов.

