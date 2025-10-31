Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Федорищев объяснил, зачем написал рэп о Самаре

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил «Ъ», что его рэп-трек, распространившийся в Telegram-каналах, был написан год назад для «командообразующего мероприятия». Кто распространил трек, глава региона не знает.

Вячеслав Федорищев

Вячеслав Федорищев

Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Вячеслав Федорищев

Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области

«Это старая (песня.— "Ъ"), год где-то. С командой сделали командообразующее мероприятие — сделать что-то своими руками про Самару. Кто-то слил»,— рассказал господин Федорищев.

Рэп-трек губернатор посвятил Самаре. Ниже фрагмент текста в расшифровке «Ъ»:

Этот кружок для вас, родные, голос и биток.

Я каждому отвечу, напишу две цифры в титрах.

Со мной команда не развития, я не игрок,

Команда Федорищева — софиты и на битву.

Автомобильная столица, город без дорог.

Смотри, Антон, не Дон, а Волга-мама, папы нету!

Индустриальная, но лишь один аэродром,

Да сколько объяснять, читай историю, там есть ответы!

Он будто храм, но без икон, но бог он с нами,

Но мы грешники, грехов наших пионы расцветали.

Скажи, Фетис, какой стратегией вернуть веками величайший Куйбышев,

Сердечник Родины из стали.

«Фетис», к которому обращается в треке господин Федорищев, может быть вице-губернатором Самарской области Александром Фетисовым.

Степан Мельчаков, Андрей Прах, Полина Мотызлевская

Новости компаний Все