Губернатор Федорищев объяснил, зачем написал рэп о Самаре
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил «Ъ», что его рэп-трек, распространившийся в Telegram-каналах, был написан год назад для «командообразующего мероприятия». Кто распространил трек, глава региона не знает.
Вячеслав Федорищев
Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области
«Это старая (песня.— "Ъ"), год где-то. С командой сделали командообразующее мероприятие — сделать что-то своими руками про Самару. Кто-то слил»,— рассказал господин Федорищев.
Рэп-трек губернатор посвятил Самаре. Ниже фрагмент текста в расшифровке «Ъ»:
Этот кружок для вас, родные, голос и биток.
Я каждому отвечу, напишу две цифры в титрах.
Со мной команда не развития, я не игрок,
Команда Федорищева — софиты и на битву.
Автомобильная столица, город без дорог.
Смотри, Антон, не Дон, а Волга-мама, папы нету!
Индустриальная, но лишь один аэродром,
Да сколько объяснять, читай историю, там есть ответы!
Он будто храм, но без икон, но бог он с нами,
Но мы грешники, грехов наших пионы расцветали.
Скажи, Фетис, какой стратегией вернуть веками величайший Куйбышев,
Сердечник Родины из стали.
«Фетис», к которому обращается в треке господин Федорищев, может быть вице-губернатором Самарской области Александром Фетисовым.