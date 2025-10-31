Губернатор Федорищев объяснил, зачем написал рэп о Самаре

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил «Ъ», что его рэп-трек, распространившийся в Telegram-каналах, был написан год назад для «командообразующего мероприятия». Кто распространил трек, глава региона не знает.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

«Это старая (песня.— "Ъ"), год где-то. С командой сделали командообразующее мероприятие — сделать что-то своими руками про Самару. Кто-то слил»,— рассказал господин Федорищев.

Рэп-трек губернатор посвятил Самаре. Ниже фрагмент текста в расшифровке «Ъ»:

Этот кружок для вас, родные, голос и биток. Я каждому отвечу, напишу две цифры в титрах. Со мной команда не развития, я не игрок, Команда Федорищева — софиты и на битву. Автомобильная столица, город без дорог. Смотри, Антон, не Дон, а Волга-мама, папы нету! Индустриальная, но лишь один аэродром, Да сколько объяснять, читай историю, там есть ответы! Он будто храм, но без икон, но бог он с нами, Но мы грешники, грехов наших пионы расцветали. Скажи, Фетис, какой стратегией вернуть веками величайший Куйбышев, Сердечник Родины из стали.

«Фетис», к которому обращается в треке господин Федорищев, может быть вице-губернатором Самарской области Александром Фетисовым.

Степан Мельчаков, Андрей Прах, Полина Мотызлевская