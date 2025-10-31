Комиссия по защите чести педагогов может появиться в Воронежской области

В Воронежской области может появиться комиссия по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников. Проект соответствующего приказа регионального минобразования проходит антикоррупционную экспертизу. Это следует из данных портала облправительства.

Согласно документу, коллегиальный орган хотят создать для урегулирования разногласий между педагогами и другими участниками образовательных отношений. Председателем комиссии планируют назначить министра образования Воронежской области Наталью Салогубову. Кроме того, в состав могут войти и другие представители ведомства, а также сотрудники регионального отделения Общероссийского профсоюза образования и областной Гострудинспекции. Срок их полномочий составит три года.

Комиссия будет рассматривать заявления педагогов, устанавливая наличие или отсутствие нарушения норм этики в отношении них. В случае нарушения могут быть предприняты меры по урегулированию ситуации, в том числе решение о необходимости дисциплинарного взыскания. Сторонам спора планируют направлять соответствующие рекомендации. Исключением станут конфликты педработников с федеральными или региональными органами власти.

Кабира Гасанова