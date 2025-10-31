В Перми модернизацию крупной птицефабрики оценили в 1,15 млрд рублей

Холдинг «Агросила» запускает инвестиционную программу по модернизации Пермской птицефабрики с общим объемом финансовых вложений 1,154 млрд руб. Как сообщает портал meatinfo, в рамках этой программы будет построен новый птичник для откорма бройлеров, обновлен убойно-перерабатывающий комплекс и переоснащены текущие производственные мощности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Ключевые проекты включают модернизацию убойно-перерабатывающего комплекса с внедрением маркировки «Честный знак» с использованием экологически безопасной упаковки. По информации портала, в 2026 году предприятие запустит новую линейку продукции под брендом «Важная цыпа», включая маринады для запекания и котлеты.

Птицефабрика «Пермская» — одно из старейших сельскохозяйственных предприятий Пермского края, расположена в поселке Сылва Пермского района. Репродуктор птицефабрики находится в другом населенном пункте Пермского района — селе Бершеть. Предприятие было основано в феврале 1981 года, c 2004 по 2023 год входило в состав группы компаний «Продо». В апреле прошлого года птицефабрику приобрел холдинг «Агросила». Согласно Rusprofile, птицефабрика «Пермская» занимает первое место в отрасли «животноводство» с выручкой 6 млрд руб. за 2024 год.