T2 обеспечила связью более 23 тысяч жителей удаленных хуторов и сел Ростовской области

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом 22 малых населенных пункта Ростовской области. Доступ к услугам оператора получили более 23 тысяч человек.



T2 планомерно развивает сеть в Ростовской области, обеспечивая равный доступ к мобильной связи как для жителей городов, так и малых населенных пунктов. В 2025 году инженеры компании расширили зону покрытия еще в 22 хуторах и селах, территориально отдаленных от крупных муниципалитетов и районных центров региона. Оператор установил в них современное и высокотехнологичное оборудование, работающее в стандартах 2G/4G.

Доступ к качественным услугам связи обеспечен в Азовском районе – в селах Высочино, Маргаритово, Порт-Катон, хуторах Кочеванчик и Павловка. В Кагальницком районе – в поселке Воронцовка и станице Хомутовской. В Матвеево-Курганском районе – в селе Политотдельское и хуторе Староротовка. В Миллеровском районе – в слободах Позднеевка и Колодези. В Мясниковском районе – в селе Султан-Салы и хуторе Веселом. В Неклиновском районе – в селе Отрадном, хуторе Мержаново и еще в семи населенных пунктах на территории семи районов области. В каждом из них проживают от 500 до 2000 человек.

Установка новых базовых станций от T2 значительно расширяет цифровые возможности жителей удаленных сел и деревень, упрощая решение повседневных задач. Теперь они могут дистанционно работать и учиться, пользоваться сервисами портала государственных услуг, а также в режиме онлайн получать медицинские, банковские и другие муниципальные услуги.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Обеспечение стабильной связью малых и отдаленных населенных пунктов – одна из важных социальных задач, стоящих перед нами. Мы последовательно реализуем проекты по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, чтобы современной связью могли пользоваться все жители Ростовской области. Доступ к цифровым технологиям – это новые возможности для получения образования, медицинских услуг и повседневного общения. Подключая труднодоступные территории, мы вносим вклад в развитие региона, способствуем его цифровой трансформации и повышению качества жизни населения».

