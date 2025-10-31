В Набережных Челнах на развитие образования направят 46,8 млрд рублей
В Набережных Челнах в 2026–2028 годах на развитие системы образования выделят 48,8 млрд руб. Соответствующее постановление об утверждении муниципальной программы подписал руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
В 2026 году на реализацию программы предусмотрено 14,8 млрд руб., в 2027 и 2028 годах — по 15,9 млрд руб. Финансирование будет осуществляться за счет муниципального бюджета.
Большая часть средств пойдет на реализацию федеральных программ общего образования, туда планируется направить 8 млрд руб. в 2026 году и 8,5 млрд руб. в 2027–2028 годах. На обеспечение дошкольного образования выделят свыше 5,5 млрд руб. в 2026 году и по 6 млрд руб. в последующие два года.