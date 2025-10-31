Фридрих Мерц учится турецкой дипломатии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц завершил первый после вступления в должность визит в Турцию. На переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом он обсудил перспективы сближения ЕС с Анкарой, а также координацию действий при урегулировании глобальных и региональных проблем, включая конфликт на Украине. Несмотря на позитивный тон беседы, не все прошло гладко: лидеры, в частности, публично повздорили из-за действий Израиля в секторе Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Umit Bektas / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Umit Bektas / Reuters

Цель поездки Фридриха Мерца, которая состоялась 30 октября, заключалась в обсуждении возможностей для более тесной координации стран по вопросам миграции, экономики, безопасности. Для немецкого канцлера этот визит имел важное значение по нескольким причинам. Среди них — и партнерство с Турцией в рамках НАТО, и роль Анкары в урегулировании конфликтов в секторе Газа и на Украине, и особый характер германо-турецких отношений, который в последнее время все чаще описывается как прагматичный.

Особенностью визита стало то, что в этот раз Фридрих Мерц взял с собой супругу Шарлотту, хотя обычно она не сопровождает его в международных поездках.

Как пишут немецкие СМИ, пригласить Шарлотту Мерц предложила супруга турецкого лидера Эмине Эрдоган, которая давно хотела с ней познакомиться. Канцлер Мерц же с радостью поддержал это предложение, потому что знал: Реджеп Тайип Эрдоган оценит этот жест.

Немецкая сторона воспринимала визит канцлера скорее как ознакомительный. Источники внутри ХДС/ХСС заявили Tagesschau, что до этого момента Реджеп Тайип Эрдоган оставался для Фридриха Мерца непонятной фигурой. Полноценных переговоров лидеры прежде не проводили и лишь коротко общались на саммитах.

Повестка переговоров была довольно широкой.

Фридрих Мерц, к примеру, уже давно планирует добиться помощи Реджепа Тайипа Эрдогана в депортации получивших отказ в предоставлении убежища. Большинство подлежащих высылке из ФРГ — выходцы из Турции (по данным на конец сентября, их насчитывается 22 560 человек). И хотя еще при бывшем канцлере Олафе Шольце Берлин и Анкара подписали договор о депортации, Фридрих Мерц считает, что предпринимаемых усилий недостаточно, а также ждет поддержки Турции для депортации сирийских граждан.

«С мая этого года мы совместно организовали больше депортаций, чем за весь 2024-й. Но мы хотим добиться еще больших результатов. Мы все согласны с этим. Наши команды продолжат работать над этим. Мы также договорились об этом сегодня»,— рассказал канцлер на совместной пресс-конференции с Реджеп Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров.

У турецкого лидера, разумеется, есть ответные пожелания. Так, Турция рассчитывает на поддержку Германии в вопросе допуска к оборонной программе Евросоюза (SAFE) стоимостью €150 млрд. Эти средства планируется использовать для совместной закупки боеприпасов, артиллерии, средств ПВО, ракетных установок и беспилотников. Инициатива позволяет странам, не входящим в ЕС, присоединяться к оборонным проектам союза. Проблема для Турции в том, что ее участие в этой инициативе, требующее одобрения всех 27 стран-членов ЕС, блокирует Греция.

Фридрих Мерц напрямую ситуацию вокруг SAFE во время визита не комментировал, но при этом призвал использовать совместный потенциал стран, поскольку мир вступает «в новую геополитическую фазу». «Главный вывод из этого для меня заключается в том, что мы, немцы и в целом европейцы, должны расширять наше стратегическое партнерство, и нет иного пути, кроме как хорошее и углубленное партнерство с Турцией»,— сказал Фридрих Мерц.

Обсуждался на переговорах и российско-украинский конфликт.

Турецкий дипломатический источник сообщал «РИА Новости», что канцлер ФРГ на встрече хотел узнать об усилиях Анкары по возобновлению переговоров по украинскому конфликту в Стамбуле. Между тем в разговоре с журналистами Фридрих Мерц лишь сослался на призыв президента США Дональда Трампа к России прекратить огонь и возобновить переговоры. А Реджеп Тайип Эрдоган ограничился словами о стремлении к дипломатическому решению конфликта.

Наиболее острой темой оказалась ситуация на Ближнем Востоке. Фридрих Мерц изначально планировал убедить Реджепа Тайипа Эрдогана оказать давление на палестинский «Хамас», чтобы тот согласился приступить ко второй фазе мирного соглашения с Израилем. Ответ Анкары на это предложение никто не озвучивал.

Но на пресс-конференции один из журналистов вдруг спросила канцлера, не боится ли он, что, поддерживая Израиль, Германия рискует «вновь оказаться не на той стороне» истории. «Германия стоит рядом с Израилем с момента его основания. Германия всегда будет на его стороне. Это, конечно, не означает, что мы одобряем каждое действие правительства Израиля. Но мы всегда поддерживали Государство Израиль и еврейский народ»,— ответил Фридрих Мерц.

Такой ответ вызвал резкую реакцию Реджепа Тайипа Эрдогана. Он привел данные о том, что из-за действий Израиля в секторе Газа погибли более 60 тыс. женщин, детей и пожилых людей.

«У "Хамаса" нет бомб, нет ядерного оружия. Однако все это есть у Израиля. Например, при помощи бомб Израиль вчера вечером нанес удар по Газе. Разве Германия этого не видит? Разве Германия не следит за тем, что происходит?» — задался вопросом турецкий президент. «Долгом Турции, Германии и других стран является прекращение геноцида и массовых убийств в Газе»,— подчеркнул он. Стоявший рядом Фридрих Мерц на это ничего не ответил.

Серьезные разногласия между канцлером ФРГ и президентом Турции существуют и по вопросу соблюдения прав человека. Перед визитом Фридриха Мерца в Анкару правозащитные организации призвали его поднять на переговорах вопрос о преследовании политических оппонентов Реджепа Тайипа Эрдогана, включая бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

По крайней мере публично Фридрих Мерц выбирал осторожные выражения и избегал конкретики.

Выступая перед журналистами, он заявил, что рассматривает Турцию как близкую к Евросоюзу страну, но подчеркнул: путь в объединение лежит через соблюдение Копенгагенских критериев (политические и экономические требования для вступления в ЕС). «В Турции были приняты решения, которые пока не соответствуют стандартам верховенства права и демократии, как мы их понимаем с европейской точки зрения. Диалог по этому вопросу продолжается и будет продолжаться»,— аккуратно заметил канцлер.

Но и тут Реджеп Тайип Эрдоган, чья страна получила статус кандидата на вступление в ЕС еще в 1999 году, нашел что сказать: «Независимо от того, какую позицию вы занимаете, если вы попираете закон, судебные органы в государстве, где действует принцип верховенства права, обязаны принять все необходимые меры».

И здесь Фридрих Мерц решил промолчать. Его ознакомительный визит завершился без внушительных результатов или прорывных договоренностей, но внес вклад в продолжающийся процесс потепления отношений Германии и Турции, как и планировал Берлин. И на этом фоне канцлер Мерц, вероятно, предпочел избегать излишней критики турецкого лидера.

Лусине Баласян