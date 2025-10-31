Бизнес-тренера из Куеды приговорили к семи годам колонии

Пресненский районный суд Москвы приговорил уроженца села Куеда Пермского края, бизнес-тренера Аяза Шабутдинова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 5 млн руб. Об этом сообщает «Ъ». Гособвинение предлагало назначить ему наказание в виде восьми лет реального заключения и штрафа в размере 15 млн руб.

Аяз Шабутдинов

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ Аяз Шабутдинов

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

Господин Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года и затем решением суда помещен в СИЗО. По версии следствия и гособвинения, он совершил мошенничество в особо крупном размере, действуя в составе организованной группы. Потерпевшими по делу были признаны 113 человек. Они заплатили за курсы, тренинги и вебинары от 60 тыс. до 12 млн руб. Их авторы обещали клиентам серьезные финансовые успехи, но обещанного результата потерпевшие не получили.

Сначала Аяз Шабутдинов отрицал вину, но затем согласился с версией следствия. Также он компенсировал ущерб 64 потерпевшим.