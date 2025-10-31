«Кортрос» согласовал архитектурно-градостроительный облик I очереди жилья в микрорайоне ДКЖ

В администрации Перми согласовали архитектурно-градостроительный облик I очереди жилого комплекса в микрорайоне Дом культуры железнодорожников (ДКЖ). Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в компании «Кортрос-Пермь», которая займется освоением этой локации.

Масштабный проект столичного девелопера предусматривает комплексное развитие территории микрорайона площадью 25,3 га. «На данный момент компания находится в процессе получения разрешения на строительство. Возведение жилья в микрорайоне ДКЖ планируется начать в этом году»,— пояснили в «Кортрос-Пермь».

Группа компаний «Кортрос» в апреле 2024 года выиграла торги краевого минстроя на право комплексного развития территории в микрорайоне ДКЖ. Площадка 25,3 га ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса.

«Кортрос» планирует возвести там около 200 тыс. кв. м жилья, соцобъекты, дорожную инфраструктуру. В районе возведут новую школу на 1400 учеников и детский сад на 200 мест, создадут более десяти скверов и общественных пространств. Для реновации территории требуется также расселить и снести аварийные дома. В августе стало известно, что приступить к возведению жилья в микрорайоне девелопер рассчитывает в 2025 году.