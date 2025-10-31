«Северсталь» представила новые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса

Дистрибуционная сеть «Северстали» провела в Набережных Челнах бизнес-конференция «Встреча на Каме», которая объединила представителей ключевых ниш металопереработчиков ПФО. Тема встречи вызвала живой отклик, ведь рынок проходит через период перестройки — высокая ставка, снижение деловой активности и темпов строительства. Чтобы оставаться конкурентоспособными, отраслевому бизнесу необходимо перестраивать бизнес-процессы, внедрять современные продукты и технологии, оптимизировать логистику и снабжение.

Отвечая на эти вызовы, «Северсталь» развиваются свою дистрибуционную сеть как комплексную экосистему удобных сервисов, максимально адаптированную под потребности региональных партнеров. В ПФО работают 13 складских комплексов компании, включая четыре стратегически важных портовых склада. Такое географическое покрытие обеспечивает оперативность поставок и помогает клиентам существенно снижать логистические издержки.

Дополняя возможности своей складской сети финансовыми инструментами, «Северсталь» предлагает партнерам персонализированные условия сотрудничества. Среди них — отсрочка платежа, которой в регионе пользуются более половины клиентов. Процедура оформления максимально упрощена: средний срок рассмотрения заявки составляет всего 2,5 календарных дня. Это позволяет компаниям гибко управлять оборотным капиталом и поддерживать устойчивость бизнеса даже в сложной макроэкономической ситуации.

Понимая эволюцию потребностей рынка, «Северсталь» активно развивает продуктовую линейку, адаптируя ее под растущие запросы металлопереработчиков. Для строительных предприятий актуальны оцинкованный и окрашенный прокат, включая кровельную линейку Rooftop. У машиностроительных компаний востребованы продукты из линейки высокопрочных сталей Powers: борсодержащая Powerbase, толстолистовая конструкционная Powerweld, холодноформуемая Powerform, износостойкая Powerhard, а также сталь для лазерной резки Steelazer. Продукцию можно приобрести от одной пачки, бунта или рулона — со склада или онлайн.

Развитие продуктового ассортимента сопровождается технической и инженерной поддержкой. «Северсталь» предлагает клиентам комплексные решения: от консультаций по выбору материалов до совместной разработки новых проектов. Такой подход помогает быстрее запускать новые продукты и улучшать эффективность производственных процессов.

Дополнительные конкурентные преимущества создают услуги металлообработки: клиенты могут заказать любые виды резки металла в сервисных металлоцентрах «Северстали» и партнерских центрах, получая готовые изделия с различными вариантами упаковки и доставки по всей России.

«Мы последовательно наращиваем гибкость и качество сервисов, чтобы партнеры меньше времени тратили на технические и логистические задачи и больше – на развитие своего бизнеса,— подчеркнул директор филиала АО «Северсталь Дистрибуция» в Набережных Челнах Дмитрий Аносов.— Широкий сортамент под любые ниши бизнеса, цифровые технологии и профессиональная поддержка — это реальная помощь нашим клиентам в достижении их целей».

