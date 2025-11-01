Афиша Астрахани. В День народного единства покажут работы Константина Лушникова и дадут «Князя Игоря»

Последний осенний месяц в Астрахани порадует новыми выставками, спектаклями, концертами и фестивалями. О наиболее значимых событиях — в подборке «Ъ — Средняя Волга».

Выставки

В историко-архитектурном комплексе «Астраханский кремль» успейте посетить выставку «Русское географическое общество», приуроченную к 180-летнему юбилею Всероссийской общественной организации, которая будет работать до 9 ноября включительно. Среди экспонатов — акваланг, гидрокостюм, ласты, маска, спусковые и подъемные устройства, сувенирная продукция. Благодаря представленным фотографиям можно представить, как происходило изучение пещер и водных глубин.

В музейно-культурном центре «Дом купца Г. В. Тетюшинова» 4 ноября открывается выставка «Искусство вдохновляет», посвященная памяти почетного работника речного и морского транспорта, заслуженного врача РСФСР, почетного гражданина Икрянинского района Астраханской области Константина Лушникова, которому исполнилось бы 90 лет. У него не было профессионального художественного образования, однако его работы отличает интересная тематика сюжетов картин, техника, преобладание колоритов и цвета.

В Астраханском доме дружбы 2 ноября заработает фотовыставка «Астрахань многоликая», открытая в рамках фестиваля «Астрахань многонациональная». Посетители увидят 50 многоплановых работ, выполненных в различных техниках.

В Астраханском краеведческом музее до 10 ноября можно побывать на выставке «Астраханские губернаторы. Век XVIII», приуроченной к 250-летию губернской реформы Екатерины II. Экспозиция включает около 60 экспонатов. Среди них — распорядительные акты и указы с автографами глав губернии, портреты астраханских губернаторов и даже реалистичный манекен губернатора.

В Астраханском краеведческом музее до 19 ноября включительно можно увидеть выставку «Охотничий домик». Эта выставка располагается на третьем этаже музея в зале «Природа дельты Волги». Посетители увидят охотничьи трофеи, предметы, связанные с охотой, — ружье, патронташ, форму для отливки пуль, документы и книги из коллекции фондов музея-заповедника. Выставка приурочена к 145-летию Общества астраханских охотников.

Музей культуры Астрахани приглашает посетить выставку «Музыкально-театральная гостиная», которая будет работать до 20 ноября. Жители и гости города смогут больше узнать о становлении и развитии астраханского театра, а также увидеть различные театральные аксессуары: программки спектаклей, бинокль, веер.

Спектакли

Астраханский государственный театр оперы и балета предлагает посетить оперу «Князь Игорь» (2, 4 ноября), балет «Медный всадник» (6 ноября), «Щелкунчик» (8, 9 ноября), «Каренина» (15 ноября), послушать на итальянском оперу «Тоска» (13 ноября) и многое другое.

Астраханский драмтеатр представит зрителям следующие постановки: «Мастер и Маргарита» (2 ноября), «Анна Каренина» (7 ноября), «Хозяйка гостиницы» (9 ноября), «Морфий» (21 ноября), «Отель двух миров» (29 ноября) и другие.

Астраханский ТЮЗ запланировал такие спектакли, как «Танго на шестерых» (5 ноября), «Сказка о золотом петушке» (13 ноября), «Капитанская дочка» (14 ноября), «Я буду ждать тебя» (20 ноября) и другие.

Астраханский театр кукол ждет маленьких театралов на постановки «Буратино» (8 ноября), «Гуси-лебеди» (15 ноября), «Три поросенка» (16 ноября), «Цветное молоко» (28, 29 ноября).

Концерты, фестивали

1 ноября в 17:00 в Астраханской государственной филармонии откроется фестиваль «Астрахань многонациональная». В 18:00 в концертном зале им. М. Максаковой пройдет музыкальный спектакль «Слезы великой реки».

2 ноября в Доме ремесел Астраханского областного научно-методического центра народной культуры ожидаются мастер-классы по народным художественным ремеслам. А 3 ноября в Доме дружбы пройдет акция «Хоровод дружбы», в которой примут участие представители творческих коллективов и национально-культурных обществ.

В Астраханском дворце культуры «Аркадия» запланированы следующие концертные программы: «Горшенев. Юбилейный тур» (2 ноября), «Симфо-Экспресс: Музыка нашего кино» (17 ноября), «Оркестр „CAGMO“. Симфония Король и шут» (21 ноября), саундтреки турецких сериалов (29 ноября).

Астраханская филармония приглашает 3 ноября на Всероссийскую акцию «Ночь искусств», в рамках которой пройдет концерт «Как упоительны в России вечера...». Также состоятся концерт квартета «Скиф» «Всей семьей — в филармонию!» (5 ноября), «Вечер фортепианной музыки» (пианист Илья Михайлов) — 6 ноября, «Любимые песни: по муромской дорожке» (7 ноября). К 15-летию камерного хора пройдет концерт «Как в России поют» (16 ноября).

В спортивном комплексе «Звездный» 12 ноября выступит Баста.