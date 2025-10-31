Лукашенко: «вонючая Европа» будет платить Белоруссии за чистый воздух

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Лепельский район Витебской области и посетил Березинский биосферный заповедник. Там он заявил, что в будущем европейские страны будут платить Белоруссии за чистый воздух, который сохраняется благодаря лесам и болотам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Лукашенко

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Лукашенко назвал белорусские леса и болота природным богатством и будущим республики, которое необходимо сберечь. «И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога»,— сказал он (цитата по БЕЛТА). Президент отметил, что в европейских странах практически не осталось лесов, а ветер переносит чистый воздух из Белоруссии в ЕС.

Белорусский президент также обратил внимание, что вместо благодарности и возможных платежей европейские страны вводят в отношении республики санкции. Однако Александр Лукашенко уверен, что эти меры временные и уже начинает происходить их ослабление. «Думаю, недалек тот час, когда они будут за это платить нам»,— добавил он.