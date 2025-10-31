Собор Саграда Фамилия в Барселоне стал самым высоким храмом в мире

Искупительный храм Святого Семейства в Барселоне, больше известный как Саграда Фамилия, стал самой высокой церковью в мире. Это произошло после того, как строители подняли наверх часть его центральной башни. Теперь высота храма достигла 162,9 м. Это на 1,4 м выше Ульмского собора в Германии (161,5 м), который был рекордсменом по высоте с 1890 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Искупительный храм Святого Семейства

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Искупительный храм Святого Семейства

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Строительство собора продолжается с перерывами с 1882 года по проекту знаменитого барселонского архитектора Антонио Гауди. Он изначально не предполагал, что строительство храма будет завершено при его жизни, при Гауди была построена только одна из 18 запланированных башен. В 2010 году папа римский Бенедикт XVI освятил храм.

Сейчас строители начали работы по завершению центральной башни Иисуса Христа и установке на нее креста. Окончание возведения центральной башни запланировано на 2026 год, хотя отделка продолжится и после этого. После завершения высота башни достигнет 172 м.

Как идет строительство базилики — в материале «Ъ FM» «Саграда Фамилия перестраивает сроки».

Яна Рождественская