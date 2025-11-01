Неандертальский полуостров

По сравнению с другими регионами Европы антропологи откопали неандертальцев в Крыму довольно поздно, но, как потом оказалось, здесь они жили еще довольно долго после того, как во всей остальной Европе их уже не было.

Как известно, неандертальский человек появился в науке в 1860-е годы как Homo stupidus (Человек глупый) и только спустя 20 лет был переименован учеными в Homo neanderthalensis. К началу XX века он уже считался нашим прямым предком по линии «питекантроп — неандерталец — современный человек». Сейчас, спустя еще век, эта линия антропогенеза не такая прямая, и даже не линия, а скорее развесистое дерево.

Человек неглупый

На нем, древе антропогенеза, или кладе, как его называют ученые, неандерталец — один из трех побегов на веточке гейдельбергского человека, отходящей среди прочих веточек от более толстой ветви Человека прямоходящего (Homo erectus), которая, в свою очередь, ответвляется от главного ствола — австралопитека. При этом ученые и сейчас продолжают по-мичурински спиливать не оправдавшие их надежд ветви и прививать новые к главному стволу дерева, а к ним новые побеги — в соответствии с новыми данными ДНК-таксономии.

По современным палеонтологическим данным, неандертальцы исчезли около 40 тыс. лет назад, то ли не выдержав конкуренции с Homo sapiens, то ли физически истребленные им, то ли вымершие от болезней Homo sapiens, то ли ассимилированные Человеком разумным в результате скрещивания (у найденных при раскопках поздних неандертальцев было от 1% до 4% наших генов), то ли от всего этого, вместе взятого. Но как бы там ни было, сейчас неандерталец считается не нашим предком, а параллельной ветвью развития Человека разумного.

Неандертальцы и динамит

В Крыму неандертальца откопали в 1925 году, во всяком случае, это был первый научно подтвержденный случай. Стоянки доисторического человека здесь находили с начала XIX века, но это были нецеленаправленные антропологические раскопки. Со следами древней жизни сталкивались новые владельцы имений и хуторов на обоих склонах Яйлы, главной крымской гряды гор, в ходе их освоения, как правило, под виноградарство. На таких стоянках древних людей, обычно в пещерах и гротах, которыми богаты известняковые крымские горы, находили орудия каменного века и скопления костей животных, включая мамонтов. Наверное, кое-где были и человеческие останки, но в таком виде, что внимания археологов-любителей не привлекали.

Первым профессиональным их исследователем стал студент Санкт-Петербургского университета Константин Мережковский, который в течение двух сезонов, в 1879 и 1880 годах, сумел исследовать и описать 12 таких стоянок — рекорд, не побитый никем до сих пор. Во второй половине XX века палеонтологи датировали их как памятники мустьерской культуры (100 000–30 000 лет назад), а некоторые были еще древнее и относились к ашельской культуре (300 000–100 000 лет назад). На одной из таких стоянок, так называемом Качинском навесе (гроте) у села Предущельное Бахчисарайского района, студент Мережковский в 1879 году нашел кости древнего человека.

Наверное, надо сказать, что для студента естественного отделения физико-математического факультета Константина Мережковского археология и антропология были в новинку. Он знал только их теорию, а до этого на своих студенческих практиках изучал диатомовые водоросли Белого моря и потом диплом защитил по теме «Наблюдения над движением диатомовых водорослей» (1880). Да и всю остальную жизнь занимался морскими водорослями, кишечнополостными, гидроидами, губками. Даже в Америке, где он проработал в Университете Беркли в Калифорнии четыре года, он исследовал хроматофоры диатомовых.

Но в Крыму летом 1879 года это его не смущало, он вполне профессионально вел раскопки в пещерах и гротах. Что ему действительно мешало в этой работе, так это упрямое нежелание его рабочих — крымских татар — раскапывать древние погребения: им муллы это запрещали. Свой «Отчет о предварительных исследованиях каменного века в Крыму» Мережковский опубликовал спустя два года в «Известиях Императорского Русского географического общества» (1881).

Там он писал: «Последний пункт, который я посетил,— это навес, или убежище, находящееся у самой дороги из Бахчисарая в деревню Пычхи (ныне село Баштановка, расстояние Мережковский отсчитывал от него, а не от соседнего села Предущельного, как это делают сейчас.— “Ъ-Наука”), верстах в 2–3-х от деревни… Татары со своими быками и мажарами останавливаются здесь во время непогоды… Между прочими костями я нашел здесь части человеческого скелета, именно две половины одной и той же нижней челюсти, одна из них оказалась со всеми зубами, и несколько поломанную лопатку. Очевидно, что эти кости суть части одного и того же скелета, так как лопатка и челюсти принадлежали ребенку 8 или 10 лет. Что кости эти принадлежат каменному веку, на это указывает нахождение их почти на четырехаршинной глубине, под двумя совершенно нетронутыми слоями и, кроме того, рядом с каменными орудиями».

Далее он высказывает резонное предположение: «Трудно предположить, что здесь хранятся только те части скелета, который я уже нашел, по всем вероятиям, найдутся и другие его части — череп, например, столь важный для антропологии, а быть может, даже несколько скелетов. К сожалению, дно пещеры завалено громадными, глубоко сидящими камнями, которые мешают правильной выемке земли и которые придется взорвать порохом или динамитом. Во всяком случае, если я продолжу свои раскопки в будущем году, то это место будет одним из первых мест, куда я направлюсь в надежде найти важные указания. Будущие исследования легче и вернее разрешат вопрос о том, каким образом попал сюда скелет доисторического человека, равно как и чисто антропологические вопросы о расе людей, обитавших в Крыму в эпоху каменного века».

В следующем, 1880 году студент Константин Мережковский, как и планировал, снова летом приехал в Крым и продолжил раскопки палеолитических стоянок, но, к своему счастью, без динамита. После покушения Степана Халтурина на Александра II, взорвавшего в феврале 1880 года динамитную бомбу в Зимнем дворце, которая убила и покалечила 66 человек, и особенно после двух динамитных бомб студентов Гриневицкого и бывшего студента Рысакова, убивших императора в 1881 году, у жандармского отделения наверняка возникли бы очень неприятные вопросы к студенту Мережковскому.

После практики в Крыму Мережковский в ноябре 1980 года защитил диплом по диатомеям и уехал на стажировку в Европу изучать эти водоросли в Средиземном море. К антропологии он больше не возвращался, а куда делись найденные им и привезенные в Санкт-Петербургский университет кости доисторического человека, науке неизвестно по сей день.

Комиссии по неандертальцам

Останки живших в Крыму неандертальцев нашли и идентифицировали их принадлежность к виду Homo neanderthalensis только спустя полвека. В 1924 году археолог Глеб Бонч-Осмоловский из Этнографического отдела ленинградского Русского музея при раскопках в пещере Киик-Коба в 25 км к востоку от Симферополя обнаружил костные останки двух доисторических людей, предположительно неандертальцев. Кости взрослого неандертальца принадлежали женщине примерно 35 лет ростом 155–159 см, другие — ребенку 6–8 месяцев. Они лежали на правом боку с подогнутыми ногами. Это явно было искусственное погребение, могилы неандертальцев.

На следующий год на место раскопок прибыла специальная комиссия Академического центра Наркомпроса РСФСР в составе профессоров Виктора Бунака, Василия Городцова и Бориса Жукова. Помимо высокой научной квалификации все трое имели довольно высокое положение в научной иерархии. Профессор Бунак был директором Института антропологии 1-го МГУ и завкафедрой антропологии университета, а также заведовал евгеническим отделом и Центральным антропометрическим бюро Института экспериментальной биологии (ИЭБ). Профессор археологии 1-го МГУ Городцов руководил Археологическим отделом Главнауки Наркомпроса и возглавлял археологическую секцию Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН). Профессор Жуков был замдиректора Института антропологии МГУ и его ученым секретарем, то есть подчиненным профессора Бунака.

Столь высокие гости появились в пещере неслучайно. Шутка сказать: найдены первые неандертальцы на территории СССР. Такое событие было нельзя пустить на самотек, как случилось при царизме с находкой студента Мережковского. Раскопанные в Киик-Коба неандертальские фоссилии были изучены вдоль и поперек и датированы ранним палеолитом, на границе поздней ашельской и ранней мустьерской культур. На протяжении сезона следующего, 1926 года ученые исследовали не только всю пещеру, но и весь склон горы в ее окрестностях. Но других останков первобытного человека не нашли.

Только после войны, в 1952 году, местным краеведом и археологом-любителем была обнаружена еще одна обнадеживающая пещерная стоянка в Староселье (сейчас это окраина Бахчисарая). Руководить раскопками сюда приехал аспирант кафедры археологии истфака МГУ Александр Формозов и в следующем, 1953 году нашел скелет неандертальца-ребенка возрастом от 1,5 до 3 лет. Скелет был полный и сравнительно хорошо сохранившийся. И опять сюда прибыла комиссия из столицы в составе профессора антропологии МГУ Якова Рогинского, профессора археологии ЛГУ Сергея Замятнина и уже известного тогда по результатам своего метода восстановления облика человека по черепу Михаила Герасимова, заведующего лабораторией пластической реконструкции при Институте этнографии АН СССР и лауреата Сталинской премии.

Герасимов ювелирно провел работу по извлечению скелета из породы целиком и реставрации его раздробленного черепа. После детального обследования останков и обсуждения комиссия пришла к выводу о «принадлежности данного объекта к типу древнего человека, который интегрировал черты неандертальца и кроманьонца с преобладанием последних».

Тайна первого советского неандертальца

В 1925 году во французском научном журнале L'Anthropologie появилось краткое сообщение о находке неандертальцев в Крыму, но мировой научной сенсацией это не стало. Похоже, за рубежом ее просто приняли во внимание, понимая, что съездить покопаться в Советском Крыму будет проблематично. В 1936 году об этом же сообщил в журнале Британского Королевского общества Man профессор Гордон Чайлд, который годом раньше посетил Москву и Ленинград. Он пробыл здесь всего 12 дней, но успел не только познакомиться с достижениями советских коллег-антропологов, но и стать убежденным марксистом. По возвращении домой он подписался на Daily Worker, газету американских коммунистов, и публично и громко критиковал английское и американское правительства, называя их «фашистскими гиенами», что, впрочем, не мешало ему читать лекции по антропологии в Лондоне и Гарварде.

И наконец, в 1944 году самый титулованный британский антрополог сэр Артур Кейт опубликовал в журнале Nature статью «Pre-Neanderthal Man in the Crimea», которую иначе как недоуменной назвать нельзя. «Как же так,— писал сэр Артур,— Крым же был самой восточной точкой ареала обитания неандертальцев в Европе, и все исследователи в Европе были глубоко заинтересованы в открытии, о котором сообщил советский коллега (в 1925 году в журнале L'Anthropologie.— “Ъ-Наука”), но безуспешно… И вот в феврале нынешнего (1944) года меня ждал приятный сюрприз: открыв посылку с московским почтовым штемпелем, я обнаружил внутри книгу под названием “Ископаемый человек из пещеры Киик-Коба (Крым)” в переводе на французский, любезно предоставленном автором… На обложке книги, которая пришла ко мне так неожиданно, автор сделал дарственную надпись мне на английском языке; она подписана Г. А. Бонч-Осмоловским и датирована 10 декабря 1942 года. Учитывая препятствия, которые стояли между автором и мной, удивительно не то, что книга шла ко мне больше года, а то, что она вообще дошла».

Откуда сэру Артуру было знать, что Бонч-Осмоловский был осужден как «враг народа» и провел три года в Воркуте, работая там геологом, а потом за «101-м километром» писал дома двухтомную монографию «Палеолит Крыма», изданную, как и другие его научные работы, в 1940–1941 годах, когда с него сняли судимость. Ее первый том «Грот Киик-Коба» во французском переводе он и послал Артуру Кейту, а шел он к тому два года.

Между прочим, в статье Артура Кейта в Nature присутствует одна любопытная деталь. Оказывается, что помимо членов высокой комиссии из Москвы в установлении принадлежности останков из пещеры Киик-Коба неандертальцу их анализ провел французский палеоантрополог Марселлен Буль и подтвердил диагноз комиссии. Правда, когда, где и как, очно или заочно, он это сделал, там не написано.

Последнее прибежище неандертальца

В 1960-е и 1970-е годы в Крыму в предгорье Яйлы, главной гряды на востоке полуострова, было найдено и описано еще несколько стоянок неандертальцев, где были найдены их останки. При более внимательном изучении как старых, так и новых их стоянок были найдены артефакты так называемой микокской индустрии (асимметрические двусторонние клиновидные рубила с круглым основанием), характерные только для неандертальцев, но в данном случае датируемые в пределах 30–14 тыс. лет назад.

Парадокс здесь был в том, что сами неандертальцы в Европе, как считают антропологи, были вытеснены сапиенсами на периферию своего ареала — Пиренейский полуостров и Крым — и вымерли там окончательно 40–39 тыс. лет назад. А недавнее исследование испанских и французских ученых («New evidence of early Neanderthal disappearance in the Iberian Peninsula»), опубликованное в Nature в августе 2014 года, даже отдалило дату их полного исчезновения в Испании до 43 тыс. лет.

Иными словами, выходило, что самым последним местом обитания неандертальцев был Крым. Он был их рефугиумом, как говорят экологи, или «заповедником неандертальцев», как образно выразился антрополог из МГУ Станислав Дробышевский. По его словам, «Крым был очень плохо населен после неандертальцев. Это своеобразный феномен. Мустьерских стоянок в Крыму реально много, их там большое количество — от достаточно ранних до поздних, даже очень поздних. А в тот период, когда везде и повсюду уже должны быть кроманьонцы, в Крыму их почему-то почти нет». Вот и выходит, что Homo sapiens, по крайней мере в последний ледниковый период, не очень-то жаловал Крым и он еще долго оставался неандертальским.

