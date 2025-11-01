От Пугачева до декабристов

Выставка, открывающаяся в Историческом музее,— первый в Советском Союзе опыт широкой выставки дворянско-крепостного быта, построенный на принципе классового подхода к музейно-бытовому материалу. Выставка ознакомит широкие массы с редчайшими историческими памятниками, еще недавно недоступными для обозрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид от Кремлевской стены на Исторический музей

Фото: Тиханов Евгений / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Вид от Кремлевской стены на Исторический музей

Фото: Тиханов Евгений / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

При входе посетителям будет показан придворный быт XVIII века. Целая стена занята изображением мод того времени. На гравюрах и на полотнах — надменные царедворцы, придворные красавицы в робронах и фижмах, кавалеры в расшитых камзолах. Среди придворных портретов замечательны портреты Дашковой, Екатерины в ложнорусском стиле и портрет деда А. Герцена Яковлева. В углу — редкая скульптура работы Марии Колло, ученицы гениального Фальконета, творца памятника Петру I. Между прочим, голова «Медного всадника» — работа той же М. Колло.

В этом отделе представлены также драгоценная коллекция вееров, коллекция золота и серебра, бесценных художественных табакерок, усыпанных камнями, чарок и братин, даренных купцам за их действия против Пугачева.

В этом зале собран также редчайший фарфор конца XVIII века, а среди гравюр — коллекция заграничных карикатур на политические события, на придворные нравы в царствование Екатерины и Павла. Любопытна гравюра о путешествии Павла за границу, инкогнито, под видом «графа Северного».

У стен под стеклом — книги для чтения, относящиеся к ХVIII веку: «Крестьянка-философка, или Приключения графини», «Плоды меланхолии, питательные для чувствительного сердца». Неподалеку коллекция по масонству: жезлы, молотки, печати, эмблемы, перчатки, портреты выдающихся деятелей масонства.

В остальных залах — памятники, связанные с Пугачевщиной и восстанием декабристов, этим «печальным происшествием», как называет восстание манифест Николая I к «верноподданным»; целый ряд памятников, непосредственно знакомящих с бытом конца XVIII и начала XIX веков; с этапами развития торгового и промышленного капитализма в старой России, бытом фабрики и деревни, типами владельцев, рабочих и крестьян.

Из отдельных экспонатов особое внимание обращает написанный с натуры портрет Пугачева, который был написан за три дня до восстания поверх портрета Екатерины I неизвестным художником-старообрядцем.

Привлекают внимание гравюры, изображающие телесные наказания того времени.

О выставке в Историческом музее писали «Известия» в 1925 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев