Ковидные ограничения продлили в Кузбассе до конца января 2026 года

В Кузбассе продлили ограничительные мероприятия, связанные с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией. Срок действий ограничений установлен до 31 января 2026 года. Соответствующее постановление подписал глава региона Илья Середюк.

Согласно данным регионального Роспотребнадзора, с 20 по 26 октября на территории области было зарегистрировано 11,88 тыс. случаев ОРВИ. В период с 13 по 19 октября более 12 тыс. случаев заболевания, что на 6,24 % больше показателей недели ранее. Данные по заболеваемостью Covid-19 ведомство отдельно не приводит. Ранее коронавирус был переведен в разряд ОРВИ.

В предыдущий раз действие ограничительных мер власти Кемеровской области продляли в начале октября до конца месяца.

Александра Стрелкова