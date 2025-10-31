«РБК-Тюмень» планируют закрыть в ноябре из-за нехватки финансирования

Сайт «Моменты» находится в поисках потенциального покупателя, а проект «РБК-Тюмень» планирует закрываться в середине ноября , рассказала главный редактор Ura.ru Диана Козлова в интервью с «Ъ-Урал». Причиной этому стало то, что компании, которые ранее их финансировали, перешли в доход государства по иску Генпрокуратуры к бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Моменты» — екатеринбургский портал, основанный в феврале 2016 года и рассказывающий о жизни города без политики, происшествий и криминала. «Агентство ярких новостей «Моменты» было создано как конкурент традиционного «глянца»: регулярное обновление сайта должно было оттянуть аудиторию у тематической прессы, выходящей раз в один-два месяца. С этой задачей редакция справилась», — рассказывал о сайте в своей заметке соучредитель «Сибирско-Уральской медиакомпании» Михаил Вьюгин. Издателем сайта является «Сибирско-Уральская медиакомпания», которой принадлежит Ura.ru.

«РБК-Тюмень» — начал вещание в 2003 году, является представительством федерального информагентства РБК в Тюмени, ХМАО и ЯНАО. Агентство публикует новости о бизнесе, экономике, недвижимости и политике. Издателем также является «Сибирско-Уральская медиакомпания».

Артем Путилов