Культурный ноябрь: что посмотреть и куда сходить в Пензе

В ноябре на улице заметно похолодало. А в музеях, галереях, театрах, концертных залах тепло и уютно. О наиболее значимых культурных событиях в Пензе — в подборке «Ъ — Средняя Волга».

Выставки

В Пензенском литературном музее до 12 декабря включительно будет работать выставка «Пушкинские строки», посвященная 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. На ней можно увидеть около 50 работ: современные мастера рукописного шрифта предложили свои интерпретации строк поэта. Они работали в разных техниках и разными инструментами: привычными перьями и кистью и даже цифровой каллиграфией. В проекте участвовали каллиграфы из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Барнаула, Оренбурга, Тюмени и других городов, а также из Беларуси.

В музее народного творчества г. Пензы с 31 октября по 11 ноября можно побывать на выставке «По одежке встречают». Посетители увидят образцы народной одежды из фондов музея. Организаторы напоминают, что у каждого народа были свои традиции. В женской одежде были приняты четкие разграничения по общественному статусу и возрасту. Да и в каждом селе встречались свои вариации. Так что народный костюм оказывался уникальным.

Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого до конца года приглашает на программу «Живопись и литература», посвященную теме Победы в Великой Отечественной войне. Представлено творчество К. Воробьева, автора повестей «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи». Художники Пензенского края визуализировали повесть «Убиты под Москвой», создав проникновенные фронтовые зарисовки.

Пензенский колледж искусств приглашает бесплатно посетить выставку студенческих работ, приуроченную ко Дню художника. Посетители увидят изделия ручной работы, выполненные в различных техниках — вышивке, керамике, гончарном деле, ювелирном искусстве, росписи по дереву.

В Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова с 31 октября по 26 ноября будет работать выставка «Поэты новой эпохи», которая посвящена 145-летию А. Блока, 130-летию С. Есенина и 140-летию В. Хлебникова. Посетители увидят раритетные издания: альманах «Стрелец» 1915 г., сборники статей начала прошлого века.

Там же, в областной библиотеке, до 31 декабря можно увидеть фотовыставку известного пензенского фотографа Сергея Шипулина. Представлены фотографии как сорокалетней давности, так и современные. Большая часть работ сделана на пензенской земле.

Спектакли

Пензенский областной драматический театр им. А. В. Луначарского приглашает зрителей на постановки «Не хочу быть собакой» (4 ноября), «Телефонный разговор» (6 ноября), «Бабий бунт» (15-16 ноября) и другие. Ожидаются гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра с балетом «Тысяча и одна ночь» (7 ноября), «Клеопатра» (8 ноября), «Титаник» (9 ноября).

Театр «Дом Мейерхольда» присоединяется к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств». 3 ноября посетителей театра ждет встреча с режиссером Сергеем Куцеваловым. Он представит зрителям свой спектакль «Синхронизация в Биркенвальде» по пьесе Виктора Франкла в исполнении независимой театральной труппы Московского института психоанализа.

Театр «Кукольный дом» 3 ноября проведет экскурсию по театру. 8-9 ноября зрители смогут увидеть спектакль «38 попугаев», 15-16 ноября — «Играем Дюймовочку», 29-30 ноября — «Зимняя сказку».

Театр юного зрителя запланировал спектакли «Счастье есть!» (8 ноября), «Маленький принц» (15 ноября), «Айболит» (16 ноября), «Летучий корабль» (23 ноября) и другие.

Концерты

В Пензенской областной филармонии 13 ноября выступит Алексей Глызин, 19 ноября пройдет ирландское шоу «City Pipes».

В киноконцертном зале «Пенза» 5 ноября с концертной программой выступит Наташа Королева, 7 ноября — Евгений Григорьев, 11 ноября — Ирина Круг с новой программой «Ребята», 17 ноября — Елена Ваенга, 30 ноября — Кубанский казачий хор.

В большом зале Театра драмы 11 ноября состоится концерт Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» им. Н. С. Надеждиной Управления делами Президента РФ, 26 ноября — Антона и Виктории Макарских с «Живым концертом».

В спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» 5 ноября выступит группа «Кино», 23 ноября — Баста.