С июля 2024 года в СКФО заблокировали 5,7 млн небезопасных товаров

По данным на 28 октября 2025 года в регионах СКФО были заблокированы 5,7 млн единиц товара, не отвечающих требованиям безопасности, заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов в рамках Межрегиональной онлайн-конференции ИД «КоммерсантЪ» «(Не)добросовестные практики на потребительском рынке. Потенциал Кавказа по легализации оборота продукции», которая прошла в Ставрополе на базе краевой Торгово-промышленной палаты. Из этого объема 4 млн единиц приходится на табачную продукцию, еще 1 млн на пиво.

По словам парламентария, во втором квартале 2025 года доля нелегального оборота табака в СКФО снизилась до 14,8% благодаря введению системы «Честный знак». На данный момент это наиболее эффективный инструмент борьбы с фальсификатом. На сегодня механизм распространен на 33 товарные группы, ведутся эксперименты еще в 13. Фискальный эффект в федеральном масштабе составил уже 1,3 трлн руб., из которых около половины приходится на табачную продукцию.

Также Артем Кирьянов поделился данными всероссийского исследования, согласно которому 82% опрошенных говорят, что умное регулирование предпочтительнее жестких запретов. Но профильные комитеты Госдумы намерены продолжить работу по ужесточению ответственности за нелегальный оборот подакцизной продукции, и в первую очередь это касается розничной торговли.

Управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Алиса Андреева подтвердила эффективность этих мер:

«Сейчас можно с уверенностью сказать, что тренд на снижение объема нелегального рынка табачной и никотинсодержащей продукции зафиксирован. Борьба с нелегальным оборотом ведется последовательно и системно, большую роль здесь играет синергия государства и бизнеса. Мы отмечаем результативность правоприменения и благодарны правоохранителям за их усилия: с начала этого года в России закрыто 13 нелегальных производств, а всего с начала 2023 года в стране ликвидировано полсотни таких фабрик. Вся необходимая законодательная база для успешного противодействия теневому обороту имеется, контрольно-надзорные и правоохранительные органы обладают всеми нужными полномочиями. В этих условиях необходимо и далее усиливать правоприменение и при этом уделять внимание двум ключевым аспектам: во-первых, наказывать именно нарушителей закона, не подвергая дополнительным проверкам законопослушную розницу, и во-вторых, не допускать продажи табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним», - заявила госпожа Андреева.

