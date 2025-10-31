В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве

Краснодарский суд вынес первый в России приговор по делу о незаконном возврате долгов. 38-летний сотрудник коллекторской компании признан виновным и оштрафован на 300 тыс. руб. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. Приговор вступил в силу.

Ирина Волк уточнила, что дело рассматривалось по части 1 статьи 172.4 УК РФ. Предварительное расследование проводили сотрудники полиции из Оренбургской области. Директор одного из предприятий Оренбурга сообщил, что неизвестный, представившийся коллектором, потребовал погасить долг и угрожал убийством ему и его родственникам.

Подозреваемого задержали. При обыске его квартиры изъяли смартфоны и SIM-карты. Фоноскопическая экспертиза подтвердила, что именно он звонил потерпевшему с угрозами.