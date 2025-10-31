Прокуратура взяла на контроль проверку по нападению с ножом на подростка в Пензе

Прокуратура Первомайского района Пензы поставила на контроль выяснение обстоятельств нападения с ножом на 14-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Нападение на несовершеннолетнего произошло около 17:00 накануне, 30 октября, во дворе многоквартирного жилого дома № 39 по ул. Тепличной в Пензе. Там нетрезвый 39-летний мужчина набросился на подростка с ножом. Мальчик получил ранение спины в области поясницы, его доставили в лечебное учреждение.

Надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки. Прокуратуре предстоит оценить работу органов системы профилактики. По итогам проверочных мероприятий специалисты решат вопрос о принятии мер реагирования.

Павел Фролов