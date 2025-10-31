Лукашенко пообещал «бахнуть» в случае угрозы для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил сограждан, что страна не будет вступать ни в какие вооруженные конфликты без крайней необходимости. По его словам, только внешняя агрессия может вынудить Минск применить силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Сейчас время такое непонятное ... Нам надо выдержать это время. Выдержим - будут жить наши дети. Не выдержим - окунемся в этот омут», — сказал президент во время общения с местными жителями при посещении Березинского биосферного заповедника (цитата по «БелТА»).

Он напомнил про «пятьдесят с лишним конфликтов и войн в мире» и подчеркнул, что Белоруссии не хотелось бы участвовать в 51-м. «Мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Это я вам обещаю».

При этом белорусский президент отметил, что сегодня некоторые страны-соседи тратят на военные нужды до 5% от ВВП. Какие это страны — он не уточнил. «Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами — бахнем», — добавил господин Лукашенко.