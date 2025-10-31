Красноярский парламентарий Сергей Натаров останется в СИЗО до февраля 2026 года

Кировский райсуд Красноярска продлил до февраля 2026 года срок заключения под стражей депутата заксобрания региона Сергея Натарова. Таким образом, было удовлетворено соответствующее ходатайство прокурора, сообщил сегодня Telegram-канал парламентария. Защита политика обжалует решение.

Как писал «Ъ-Сибирь», летом 2023 года Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело о предполагаемых хищениях при поставках товаров в заполярный город Игарку в 2016-2018 годах. По результатам расследования 12 фигурантам предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере), ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридических лиц). Главными обвиняемыми по делу проходят Сергей Натаров и его сын Антон.

По подсчетам следствия, ущерб составил свыше 100 млн руб. Примерно 3 млн руб. из этой суммы, уверены правоохранители, были легализованы.

Илья Николаев