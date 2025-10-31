Время на исходе: квартиры для семей в нижегородских ЖК по старым условиям ипотечных ставок

Минфин России изменил правила выдачи ипотеки с государственной поддержкой на 2026 год. В следующем году изменения коснутся семейной ипотеки, как самой распространенной льготной программы с госучастием. В частности, с 1 февраля 2026 года заемщики будут ограничены в количестве таких кредитов: на одну семью разрешат оформить только одну льготную семейную ипотеку. В таком случае созаемщиками в обязательном порядке должны будут выступать оба взрослых члена семьи. То есть, если семья хочет иметь два льготных ипотечных кредита, на мужа и жену, надо поторопиться. Чтобы воспользоваться этой возможностью осталось три месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЖК «Сормово Парк». Съемка: октябрь 2025 г.

Застройщик ГК АГРОСПЕЦТЕХ предлагает семейную ипотеку с пониженной ставкой под 4,5% годовых для приобретения квартиры в ЖК «Сормово Парк» и ЖК «Патриот» в заречной части Нижнего Новгорода.

Это жилые комплексы комфорт-класса почти готовы и скоро примут своих новоселов. Свободные квартиры в этих домах еще есть.

ЖК «Сормово Парк» выгодно расположен в самой зеленой части Сормовского района рядом с Сормовский парком, и удобной транспортной доступностью в квартале улиц Циолковского и Культуры. Жители нового ЖК смогут легко добраться до любой точки города, как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле.

Рядом развитая инфраструктура — три школы, престижные лицеи, пять детских садов, поликлиника, магазины и ТЦ «Золотая миля», знаменитый зоопарк «Лимпопо», летний аквапарк «Карибы» и спортивный комплекс «Сормович». Одним из преимуществ комплекса стали шикарные виды из окон на парк и город. Застройщик предлагает квартиры с качественной отделкой на выбор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЖК «Патриот». Съемка: октябрь 2025 г.

В центре Московского района застройщик предлагает квартиры с высокой степень готовности в ЖК «Патриот». Он удобно расположен в близи Московского шоссе, проспекта Героев и Бурнаковского проезда и позиционируется как Дом высокой культуры. Здесь продумано все для качественной жизни современных горожан: парковка на закрытой территории дома, кладовые, современные детские и спортивные площадки. ЖК «Патриот» включает два многоквартирных дома. После нового года начнется передача ключей собственникам квартир.

До изменения правил ипотеки с господдержкой — всего 3 месяца. Успейте приобрести квартиру высокой степени готовности в ГК «АГРОСПЕЦТЕХ» по сниженной ставке. Застройщик также предоставляет скидки. Не упустите выгодную возможность для инвестиций.

