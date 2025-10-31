Между YouTube и Disney разгорелся конфликт

Видеохостинг YouTube отключил в своем стриминговом сервисе YouTube TV принадлежащие Disney телеканалы ESPN, ABC, FX, National Geographic, Disney Channel, ABC News и другие, сообщает Reuters.

YouTube и Disney долгое время вели переговоры по новому лицензионному соглашению. Disney добивалась увеличения лицензионных отчислений, притом что ESPN и его дочерние телеканалы и без того являются одними из самых дорогостоящих на рынке благодаря имеющимся лицензиям на трансляции многочисленных спортивных состязаний.

В YouTube заявили, что условия полученного предложения от Disney не устроили руководство сервиса. Disney ответила, что лишь добивается от Google, владеющей YouTube, тех же выплат, что платят другие дистрибуторы контента Disney.

В результате около 10 млн пользователей YouTube TV лишились доступа к каналам, входящим в Disney. Компании продолжают переговоры. YouTube заявил, что, если соглашение не будет достигнуто в течение «продолжительного времени», пользователи его стримингового сервиса получат купон на скидку в $20 для оплаты сервисов YouTube TV.

Кирилл Сарханянц