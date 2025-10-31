В Оренбуржье суд рассмотрит дело «дропперов», предоставивших банковские реквизиты неизвестным

В Кувандыкский районный и Гайский городской суды направлены уголовные дела в отношении 20-летней жительницы Кувандыка и 27-летней жительницы Гая. Они обвиняются по ч. 4 ст. 187 УК РФ (осуществление неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, предоставленного оператором по переводу денежных средств, по указанию другого лица и в интересах такого лица). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе к обвиняемым обратились неизвестные в соцсети с предложением о работе. Жительницы региона должны были предоставить реквизиты банковского счета для зачисления денег, затем перевести поступившие деньги на счета третьих лиц за вознаграждение.

Фигуранты уголовных дел совершили незаконные операции на сумму свыше 125 тыс. и 140 тыс. руб. соответственно.

Руфия Кутляева