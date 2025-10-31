«Т Плюс» усилит контроль за теплоснабжением в Пермском крае в ноябрьские праздники

В праздничные дни 2-4 ноября Пермский филиал компании «Т Плюс» переведёт свои теплоэлектростанции и тепловые сети на усиленный режим работы. Это необходимо, чтобы обеспечить бесперебойное отопление и горячую воду для жителей Перми, Краснокамска, Березников, Чайковского, Лысьвы, Губахи, поселения Кондратово, посёлков Майский, Марковский, Прикамский и др.

«Наша ключевая задача в праздничные дни — сохранить стабильность в системе теплоснабжения. Все наши станции и сети готовы к работе в осенне-зимний период, а персонал прошёл необходимую подготовку. Мы делаем всё, чтобы жители края могли спокойно отметить праздники в тёплых домах», – отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

На этот период вводятся следующие меры:

• На всех объектах назначены ответственные дежурные, которые будут круглосуточно следить за ситуацией.

• Созданы специальные бригады для оперативного выезда и устранения возможных неполадок в теплосетях.

• Компания проверила наличие всего необходимого оборудования, материалов и запасов топлива.

• Налажено взаимодействие с МЧС и другими экстренными службами.

В Пермском крае тепло от «Т Плюс» получают:

• 976 социальных объектов: детсады, школы, больницы, поликлиник;

• 340 зданий учебных заведений: вузы, колледжи, лицеи;

• 38 центров культуры;

• 7654 многоквартирных дома.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

