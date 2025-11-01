Газпромбанк наградил три диптех-проекта стартап-акселератора Академпарка

Эксперты Газпромбанка определили тройку финалистов премии для высокотехнологичных стартапов, которые прошли через осенний акселератор А:СТАРТ в бизнес-инкубаторе Академпарка. Победители получили сертификаты на 300, 200 и 100 тыс. руб. и смогут направить средства на развитие своих проектов.

Фото: АО «Газпромбанк»

Первое место присуждено проекту ThermoSope за разработку технологии температурного видения для врачей, которое необходимо для миниинвазивных термических операций — когда опухоль удаляют через небольшой прокол, а пациент уходит домой уже на следующий день.

Второе место — у проекта «М-Геномика», команда генных инженеров разрабатывает органы для ксенотрансплантации. Тысячи пациентов в России годами ждут пересадки органов, стартап внедряет новый технологическом подход, который позволит сделать трансплантацию предсказуемой и доступной.

Проект «Аддитивная система для лазерной печати из газа» получил третье место за разработку металлического 2Д- и 3Д-принтера для прецизионной печати из газовой фазы. LCVD-технология печати позволяет с высокой точностью производить двигатели и спутники для космоса, биосовместимые имплантаты для медицины и создавать наноструктуры и функциональные покрытия для микроэлектроники и фотоники.

Алексей Федоров, вице-президент Газпромбанка:

«Газпромбанк последовательно работает над формированием экосистемы трансфера знаний в технологии. Неотъемлемым элементом этой экосистемы является партнерство с университетами и научными центрами. Мы поддерживаем технологические проекты на всех стадиях путем построения сквозной инфраструктуры финансирования и развития проектов.

Партнерство с бизнес-инкубатором Академпарка и присуждение специальной премии лучшим проектам будут способствовать развитию в регионе уникальных по своим компетенциям и потенциалу диптех-стартапов с перспективой дальнейшего масштабирования».

Алексей Логвинский, исполнительный директор фонда «Технопарк Академгородка», руководитель бизнес-инкубатора Академпарка:

«Специальная премия от Газпромбанка для проектов А:СТАРТ — это первый шаг в развитии долгосрочного сотрудничества бизнес-инкубатора с корпорацией. Нам очень ценно это партнерство, поскольку оно не только подтверждает высокий уровень и технологичность новосибирских проектов, но и расширяет возможности поддержки как для стартапов Академпарка, так и для всех компаний региональной инновационной экосистемы. Мы благодарим нашего партнера за интерес и вовлеченность и надеемся, что совместная работа вскоре принесет плоды в виде ускоренного развития диптех-стартапов».

Напомним, что финал бизнес-ускорителя А:СТАРТ состоялся 30 октября в Академпарке. 30 финалистов демонстрировали результаты работы на стартап-акселераторе экспертному жюри, в которое вошли представители компаний-резидентов и партнеров Академпарка, корпораций и венчурных фондов. За пять недель участники прошли интенсивный курс от успешных предпринимателей по запуску высокотехнологичного бизнеса. Команды на практике, при поддержке наставников, отрабатывали полученные знания в области анализа рынка, бизнес-моделирования, маркетинга, финансов и разработки продукта. Победа была присуждена 21 команде. С этого момента они могут стать резидентами бизнес-инкубатора и развивать свои стартапы при экспертной и инфраструктурной поддержке Академпарка.

Премия для высокотехнологичных стартапов, прошедших осенний акселератор А:СТАРТ, учреждена в рамках стратегического партнерства бизнес-инкубатора Академпарка и Газпромбанка.

