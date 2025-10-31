В Домодедово у мужчины нашли браслеты Cartier в носке

Сотрудники федеральной таможенной службы обнаружили два незадекларированных браслета ювелирного дома Cartier в обуви гражданина России, прибывшего в московский аэропорт Домодедово из Кувейта. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

«Мужчина был остановлен таможенниками на “зеленом“ коридоре в ходе выборочного контроля. В его багаже таможенники выявили два незадекларированных браслета, которые он завернул в носок и спрятал в кроссовок»,— написано в сообщении службы в Telegram-канале.

Как сообщили в ФТС, привезти украшения в Москву мужчину попросила его девушка. По словам нарушителя, он был знаком с правилами таможни, но сомневался в подлинности браслетов и не знал их стоимость. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело за контрабанду стратегически важных товаров (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Экспертиза выявила, что ювелирные изделия сделаны из сплавов золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, их стоимость оценивается в 2,4 млн руб.