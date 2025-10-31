Минтранс Башкирии хочет ограничить движение грузовиков весной и летом

Министерство транспорта и дорожного хозяйства представило для общественных обсуждений проект правительственного постановления об ограничении движения большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам весной и летом следующего года.

Из документа следует, что автомобили с нагрузкой более 6 тонн не смогут пользоваться такими дорогами на протяжении всего апреля. Летом (с начала июня до конца августа) ограничения будут вводиться с 10:00 до 22:00 в том случае, если температура воздуха будет превышать 32°С.

Весенние ограничения не коснутся пассажирских автобусов, перевозчиков пищевых продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобней, кормов для животноводства, почты, сельскохозяйственной техники, грузов для ликвидации стихийный бедствий. Также доступ будет открыт для транспортировки дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов для ремонта дорог. Кроме того, под ограничения не попадут автомобили федеральных органов исполнительной власти и спецтранспорт по вывозу отходов.

Летний запрет не коснется автобусных перевозок, транспортировки грузов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и дорожно-строительной техники и материалов.

Меры минтранс объясняет стремлением сохранить состояние автодорог, а отказ от ограничений министерство считает «критическим». По мнению ведомства, не введение ограничений с 2020-го по 2022 год потребовало увеличения затрат на ямочный ремонт, ликвидацию причин и восстановление изношенных слоев. С 2019-го по 2023 год на это потрачено около 9,6 млрд руб., говорится в пояснительной записке к проекту.

Около двух недель назад о проблеме большегрузов высказался глава Башкирии Радий Хабиров. «Я обставлю всю республику весовым контролем, что ни одна собака там не проползет»,— пригрозил он, приведя в пример разрушения дорог в Салаватском, Ишимбайском, Гафурийском районах.

Идэль Гумеров