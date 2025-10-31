Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие аксессуары отлично подойдут для празднования Хеллоуина.

Фото: chaykin.ru Фото: chaykin.ru

Сегодня 31 октября. Во многих странах отмечают Хеллоуин, поэтому в духе праздника давайте вспомним несколько очень страшных часов. Первым номером, конечно, будет «Дракула» Константина Чайкина. Это вампир из его знаменитой серии Wristmons, механических монстров с лицами, у которых каждая деталь — функциональный элемент. В этой модели глаза показывают часы и минуты, а рот — фазу Луны. Днем он выглядит почти безобидно, но, когда наступает ночь, на циферблате появляются клыки.

Дальше — разнообразные модели Bell & Ross Skull. Череп на циферблате — не просто декор, а философское напоминание memento mori. У черепа нижняя челюсть движется при заводе механизма. И, конечно, Richard Mille RM 052 Skull Tourbillon, скелетон с механизмом буквально внутри головы.

Но если уж говорить о настоящем ужасе, то не об эстетическом. Самая страшная идея в истории часового дела — модель, которая будила царапанием кожи. Настоящие часы, XIX век: под корпусом — миниатюрная игла, которая в момент звонка скребла запястье владельца. Такой будильник точно не проспишь и, возможно, больше не заснешь.

Анна Минакова