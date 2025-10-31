Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, меняется рынок подобных лотов в Москве.

В экспозиции первичного столичного рынка в сегментах «бизнес», «премиум» и «де-люкс» насчитывается более 120 пентхаусов. За пять лет лотов такого формата стало в 2,5 раза больше. В 2020 году потенциальные клиенты могли выбирать лишь из 50 вариантов, посчитали эксперты компаний Whitewill и «Группа Родина». Общая площадь доступных этой осенью новых пентхаусов составляет почти 27 тыс. кв. м. При этом наибольшая концентрация лотов традиционно фиксируется в Центральному округе столицы — здесь расположено три четверти пентхаусов, которые продаются от застройщиков.

Рынок пентхаусов в Москве сегодня вполне можно охарактеризовать как стабильный, полагают брокеры. Это не массовый продукт, но у него всегда есть своя аудитория. Конечно, сделки по таким лотам не бывают быстрыми, но, если пентхаус качественно спланирован и грамотно представлен, он обязательно находит своего покупателя. На покупку влияет ряд факторов: выгодное местоположение, оптимальное соотношение цены и площади, а также уникальность архитектуры и самого жилого комплекса.

Постепенно растет и средняя площадь пентхаусов. По данным аналитиков, в столичных жилых комплексах в сентябре она достигала 205 «квадратов». А в 2020 году показатель был в пределах 198 кв. м — разница в 3%. С ростом предложения на рынке появляются и новые требования к эксклюзивным объектам, отмечают эксперты. Пентхаусы являются продуктом, чувствительным не только к цене, но и к локации и виду из окна. В связи с этим такие лоты концентрируются в определенных районах, отвечающих строгим критериям премиального спроса.

Светлана Бардина