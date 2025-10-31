Минприроды представило свой флаг

Минприроды планирует учредить собственный ведомственный флаг. Соответствующий проект приказа опубликован на regulation.gov.ru. На зеленом фоне в левой части полотна изображен государственный флаг России, в правой — эмблема Минприроды.

Фото: Минприроды Фото: Минприроды

Документ предполагает, что флаг разместят в рабочих кабинетах сотрудников ведомства и вывесят на подведомственных зданиях. В дни траура в верхней части древка флага будет закрепляться черная лента, а сам флаг будет приспущен до половины высоты мачты.

Полина Мотызлевская