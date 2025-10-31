Мэром Орла снова избрали Юрия Парахина

Депутаты городского совета Орла переизбрали Юрия Парахина на пост мэра города. Как рассказали в горсовете, за него проголосовали 28 из 36 присутствовавших парламентариев.

Процедура выборов мэра в Орле впервые проходила на основе губернаторской модели, в рамках которой глава региона Андрей Клычков представил на выборы мэра две кандидатуры — Юрия Парахина и зампреда Общественной палаты региона Владимира Лагутина. Как пишут «Орловские новости», господина Лагутина не поддержал ни один депутат.

Юрий Парахин стал мэром Орла осенью 2020 года. До этого он являлся главой Орловского района. Во время работы в мэрии облцентра господину Парахину предъявили обвинение в злоупотреблениях полномочиями на прошлом месте работы. Следствие считало, что в рамках исполнения муниципального контракта вместо ремонта улиц Свободы и Бугристой была проложена дорога к дому на тот моменты главы района. Впоследствии уголовное преследование Юрия Парахина было прекращено.

Сергей Толмачев, Воронеж