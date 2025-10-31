Мэрия Перми заключила мировое соглашение с арендатором парка им. Горького

Арбитражный суд Пермского края 31 октября прекратил производство по делу о признании самостроями нескольких объектов на территории Центрального парка развлечений имени Горького (ЦПР). Об этом свидетельствуют данные картотеки суда.

Администрация Свердловского района города Перми заключила мировое соглашение с ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького». Арендатор парка передаст в муниципальную собственность два туалета и гараж, а также объекты культурного наследия в парке — ротонду и ограду.

Администрация Свердловского района в судебном порядке требовала признать самостроями шесть объектов на территории парка: два летних кафе — «Халва» и Casa Mia, гараж, два общественных туалета и аттракцион «Дом Дракулы», снесенный прошлой осенью. Мировое соглашение обсуждалось с лета. В конце октября появилась информация, что мэрия откажется от мирового соглашения, поскольку арендатор парка включил в него условие заключения концессионного соглашения.