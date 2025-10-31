Надежда Кадышева, Павел Воля, «Салават Юлаев», «Крик любви» и «Мажор в Дубае»

В ближайшую неделю в Уфе выступят Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», комики Павел Воля и Гурам Амарян, рэпер ЛСП и группа «Волга-Волга». На театральную сцену выйдут Станислав Садальский, Ефим Шифрин, Татьяна Васильев и другие актеры. Любителей спорта ждут игры хоккеистов «Салавата Юлаева» и баскетбольного клуба «Динамо 2». В кинотеатрах состоятся несколько кинопремьер: «Папины дочки. Мама вернулась», «Мажор в Дубае», «Шелби Оукс. Город-призрак» и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда и Григорий Кадышевы во время выступления

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Надежда и Григорий Кадышевы во время выступления

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Концерты

1 и 2 ноября во Дворце молодежи состоятся концерты исполнителя татарской эстрады Фирдуса Тямаева. «Поклонников творчества Фирдуса ожидает шоу, наполненное горячими, свежими хитами и его главными песнями»,— обещают организаторы.

3 ноября в «Уфа-Арене» выступит белорусский рэпер ЛСП (Олег Савченко). Музыкант начал сольную карьеру в 2007 году, выпустив три мини-альбома и семь студийных альбомов. В конце октября артист отправился в масштабный тур по городам России, чтобы исполнить для поклонников их любимые песни.

5 ноября в «Уфа-Арене», однозначно, будут петь хором «Течет ручей» и «Виновата ли я». Перед тысячами уфимцев выступит Надежда Кадышева, Григорий Кадышев и ансамбль «Золотое кольцо». В этот вечер на сцене прозвучат золотые хиты коллектива и новые песни.

6 ноября в «Тинькофф холл» будет весело. Тут состоится stand up-концерт «Гурам Амарян и друзья». На сцену кроме Гурама Амаряна выйдут Сергей Снурников, Геворк Абрамян, Илья Раевский, Вадим Постильный и Эрнест Таржуманян.

7 ноября можно продолжать отплясывать в ресторане «Максимилианс». Тут состоится концерт казанской группы «Волга-Волга». Лидер коллектива Антон Салакаев отмечает свое 50-летие большим концертным туром. Группа, знаменитая своими каверами на популярные песни, исполнит не только их, но и авторский материал: «Знаешь ли ты?», «Земля в иллюминаторе», «Белые розы» и, конечно, «Иру».

В тот же вечер, 7 ноября, в Башгосфилармонии выступит участница проектов «Голос-дети» и «Голос» в Узбекистане Саида Мухаметзянова. В концерте прозвучат душевные татарские народные песни. Вместе с ней на одной сцене выступят инструментальная группа «Мирас» и ансамбль танца «Казань».

Поклонников разговорного жанра 7 ноября ожидают в «Уфа-Арене», где выступит известный стендап-комик, телеведущий Павел Воля. «В каждой шутке Павла зрители узнают себя, ведь говорит он об обычных вещах, которые окружают нас, о простых и понятных ценностях. Павел шутит смело, смешно и понятно. Его простой, но пронзительный юмор покорит каждого зрителя»,— говорится в афише.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Станислав Садальский на церемонии вручения премии "Ника"

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Станислав Садальский на церемонии вручения премии "Ника"

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Спектакли

1 ноября в Городском дворце культуры Московский театр комедии покажет спектакль «Опасный холостяк». Ему много лет. Она тоже не совсем юная. Он — музыкант. Она поет. Между ними 30 лет совместной работы. И вот очередная репетиция певицы и ее бессменного аккомпаниатора, по его задумке, должна стать идеальным свиданием, но что-то пошло не так... В ролях: Галина Данилова, Эдуард Радзюкевич.

3 ноября во Дворце молодежи раздастся «Крик любви» в исполнении Станислава Садальского. Одноименный спектакль в Уфе покажет Московский театр мюзикла и комедии. История их страсти обрастала мифами, которые не сходили с первых полос всех газет и глянцевых журналов. Их скандальное расставание было главной новостью всех телеэфиров. Прошло 30 лет. От былой популярности не осталось и следа... Все это время они не общались и люто ненавидели друг друга. Но однажды им предложили сыграть в одном спектакле... В других ролях: Сергей Громов, Ольга Богданова, Игорь Ларин, Софья Куцерубова. В составе актеров возможны изменения.

Мюзикл «Бременские музыканты. Возвращение легенды» можно будет увидеть 4 ноября во Дворце молодежи. Мюзикл создавался специально к 80-летию «Золотой тройки создателей» — автора стихов Юрия Энтина, композитора Геннадия Гладкова и актера, сценариста Василия Ливанова. Зрителей ждут яркие актерские работы, живой вокал в исполнении лучших артистов московских мюзиклов, опытных профессионалов в жанре музыкального театра, красочные декорации, эпатажные костюмы, акробатические трюки.

5 ноября в Городском дворце культуры актеры Татьяна Васильева и Ефим Шифрин исполнят главные роли в спектакле «Танцуй со мной» по пьесе Михаила Хейфеца. Зрителям предлагают посмотреть историю из жизни Мужчины и Женщины. Главная героиня записалась в танцевальный клуб. И он, наш герой, пришел туда же. Их поставили в пару. И она, героиня спектакля, ему даже понравилась… Но вдруг, без объяснений, по-английски, он исчезает…

В Русском драмтеатре 5 ноября покажут спектакль «Джек». Зима. Падает снег. Как всегда — то оттепель, то мороз... У хозяев потерялся любимый пудель Джек. По городу расклеены сотни объявлений, но результата нет... И тогда мать принимает весьма неожиданное решение. Ведь скоро Новый год — а это время, когда легче всего поверить, что иногда рядом с нами происходит что-то необыкновенное. В ролях: Олег Шумилов, Татьяна Охроменко, Влада Гудилина, Руслан Катеринчук и другие.

7 ноября в Башкирском театре драмы покажут спектакль по башкирскому народному эпосу «Урал батыр». В спектакле основное место занимает тема бессмертия, которая органически переплетена с другими важнейшими темами — Жизни и Смерти, Добра и Зла, Власти и Народа. Всемирный потоп... Янбирде и Янбике дали жизнь двум братьям — Уралу и Шульгену. Мальчики росли, и стало им известно, что Смерть сильнее человека. Урал с братом решают отправиться на поиски Живого родника, вода которого сделает человека бессмертными. Но, пройдя через тернии и найдя Живой родник, Урал-батыр решает, что должна быть бессмертной природа, народ и мелодия курая: олицетворением и символом их единства в спектакле является волшебный посох. В ролях: Хаким Муртазин, Урал Аминов, Фиргат Гарипов, Ринат Баймурзин, Фирдаус Гизатуллин, Минзаля Хайруллина, Руслан Хайсаров и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Спорт

2 ноября в «Уфа-Арене» уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата встретится с ярославским «Локомотивом».

3 и 4 ноября в спорткомплексе «Динамо» в рамках FONBET Чемпионата России – Высшая лига баскетбольный клуб «Динамо-2» сыграет против «ЦСП-Химки» (Московская область). А 7 ноября «Динамо-2» встретится с «Чебоксарскими ястребами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры Павел Прилучный (слева) и Зепюр Брутян (справа)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Актеры Павел Прилучный (слева) и Зепюр Брутян (справа)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах Уфы состоятся несколько кинопремьер.

Комедия «Папины дочки. Мама вернулась». Мама наконец-то возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочек — это долгожданное чудо, для Веника — неожиданность, а для всей семьи — шанс начать все сначала. Им предстоит вновь найти общий язык, справиться с трудностями и снова стать одной дружной семьей. В ролях: Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и другие.

Комедия «Мажор в Дубае». Лучший друг Мажора Ваня Соловьев мечтает устроить роскошную свадьбу с Верой, но просить о деньгах считает недостойным. Решив заработать сам, он отправляется в Дубай, чтобы заняться криптовалютой. Однако вместо лёгкого дохода Ваня впутывается в криминальную авантюру международного масштаба и теперь вынужден скрываться в самом бедном районе Дубая. Здесь его и находит прилетевший спасать друга Соколовский, на пути у которого тут же встают местные финансовые воротилы и их головорезы. В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Елизавета Шакира, Линда Лапиньш, Аслан Гучетль и другие.

Ужасы «Шелби Оукс. Город-призрак». 12 лет назад блогер Райли Бреннан пропала без вести. С тех пор ее сестра Мия безуспешно ведет поиски. Когда Мия участвует в съемках документального фильма о сестре и рассказывает о страшных историях из их детства, на пороге ее дома появляется незнакомец с пистолетом и видеокассетой в руках. Женщина проверяет содержимое кассеты с надписью «Шелби-Оукс», и на ней оказываются последние кадры, которые записала сестра из одноименного города-призрака. Несмотря на возражения мужа, Мия отправляется в опустевший город, чтобы разыскать сестру. В ролях: Кит Дэвид, Брендан Секстон III, Майкл Бич, Камилль Салливан, Дерек Мирс и другие.

Ужасы «Хэллоуин. Ночной кошмар». Студентка Дина возвращается в родной городок и отправляется вместо приболевшей подруги посидеть с маленьким сыном шерифа. Год назад здесь произошло жуткое убийство няни, которое так и не было раскрыто, и в то время как шериф возобновляет расследование из-за внезапно появляющихся новых улик, тот самый маньяк уже выбрал Дину своей следующей жертвой. В ролях: Джессика Клемент, Райан Роббинс, Саммер Х. Хауэлл, Киган Коннор Трейси и другие.

Триллер «Детка на драйве». Бывший заключенный Нейт пытается как можно быстрее порвать с преступным миром, но прошлое его не отпускает. Начинается охота на него и его 11-летнюю дочь Полли, которую Нейт едва знает. Враги беспощадны и не собираются сдаваться, но Нейт не отступит ни перед чем, чтобы защитить самого дорогого ему человека. В ролях: Ана Софиа Хегер, Голди Том, Тэрон Эджертон, Кико Санчес, Лорен Энтони, Роб Янг и другие.

Триллер «Оболочка». Актриса Саманта Лейк готова была на все ради успеха. И он сам постучался к ней в лице Зои Шэннон, генерального директора культового бренда «Оболочка». Но когда клиенты компании, включая восходящую звезду Хлою Бенсон, начинают таинственно исчезать, Саманта понимает: за красотой и здоровьем здесь скрывается нечто поистине ужасающее. В ролях: Элизабет Мосс, Кейт Хадсон, Кайя Гербер, Элизабет Беркли, Ариан Моайед и другие.