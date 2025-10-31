Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, какие новые формы приобретает традиция послеобеденного чаепития.

«Поколение Z спасло послеобеденный чай» — с таким заголовком вышел недавно материал в британском The Observer. Весь мир знаком с этой элегантной традицией британского общества — останавливать все дела в 16-17 часов, чтобы насладиться чаем с сэндвичами и десертами. Она набрала популярность после 1900 года, когда стал развиваться автомобильный туризм и люди после нескольких часов дороги хотели отдохнуть и перекусить. Кафе стали неплохо на этом зарабатывать.

В наши дни ритуал стал казаться прерогативой возрастной части британцев, сидящих где-нибудь у красивого окна в своих поместьях с зеленой изгородью. Внезапно выяснилось, что миллениалы и зумеры тоже полюбили послеобеденный чай. Новые поколения сервируют чай у себя дома — в этом году число запросов «идеи для послеобеденного чаепития» на Pinterest выросло на 165%. В целом это неудивительно, учитывая живой интерес молодых людей к декору и обустройству дома. Чайный ритуал в британской традиции — это сложная сервировка, очень фотогеничный стол, украшенный подобающим текстилем и приборами, и, конечно, чайный сервиз. Современные дизайнеры, заметив интерес, не стесняются в экспериментах и предлагают самые яркие варианты, которые тут же оказываются в соцсетях.

Сервировать five o’clock с небольшими закусками, что дешевле полноценного обеда, стали чаще и кафе, и даже пабы. Обновленное меню, как говорят рестораторы, неожиданно привлекает вовсе не классических подозреваемых в послеобеденном чае, а смешанные группы. Макаруны все чаще подаются с булочками или вместо них, а бриошь соперничает с мини-сэндвичами. Азиатский дух добавляет британскому ритуалу чай матча, который тоже нашел себе место на столе. Бренды специально создают посуду — целые наборы — для нового послеобеденного чая. Спрос на них растет, потому что этот небольшой и ежедневный элемент социализации напоминает многим рождественскую суматоху. Ощущение праздника делает комнату приятной, говорят дизайнеры.

Отмечу, что чаепитие как традиция обретает новую силу на фоне стремлений молодых людей больше находиться офлайн, окружать себя красивыми мелочами и весело проводить время без всякого алкоголя.

