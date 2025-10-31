«Урсула Андресс окончательно закрепила за бикини культовый статус»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, благодаря кому и как новинка завоевала популярность.

5 июля 1946 года парижский дизайнер Луи Реар вывел на подиум танцовщицу мюзик-холла Мишель Бернардини в раздельном купальнике с открытым пупком и вызывающе тонкими лямками. Реар назвал свое творение «бикини»: накануне на одноименном атолле прошли ядерные испытания, и модная атомная тема была на слуху. Бернардини получила 50 тыс. писем от поклонников, католические Италия и Испания новинку запретили, а папа римский назвал бикини греховным. Но чего хочет женщина, того хочет бог: в 1951-м на подиум вышла в бикини «Мисс мира» Кики Хоканссон, в 1953-м на каннском пляже в нем блистала юная Бардо, а в 1962-м первая подружка Бонда Урсула Андресс, выйдя из моря в «Докторе Но», окончательно закрепила за бикини культовый статус. Мишель Бернардини в последний раз снялась в бикини в возрасте под 60. На фото она выглядит счастливой, наверное, красота все же спасет мир.

