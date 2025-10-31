«Предстоящий тур должен ответить на множество вопросов»

Вечером 31 октября матчем ЦСКА—«Пари НН» откроется 14-й тур чемпионата России по футболу. В Москве в эти выходные больше игр РПЛ не запланировано. Центральные встречи пройдут в Санкт-Петербурге и Краснодаре. 1 ноября «Зенит» принимает «Локомотив», а 2-го — краснодарцы проведут домашний матч со «Спартаком». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Предстоящий тур РПЛ должен ответить на множество вопросов, в том числе показать реальные возможности «Локомотива», который пока, кстати, не проиграл ни одного матча. Но, несмотря на этот позитивный момент, есть нюансы. Например, команда слишком много пропускает, аж 17 голов. Правда, железнодорожники и забивают больше всех в Лиге, однако букмекеры в них не верят. «Зенит», который набрал ход, в этом матче явный фаворит, уверен комментатор Александр Аксёнов: «По составу этот клуб все равно сильнее, плюс подопечные Сергея Семака очень хорошо играют большие матчи. Мы же помним, что они обыграли "Краснодар", а до этого все складывалось не так, как хотелось бы. Мне кажется, что в этом сила "Зенита". У "Локомотива" такой внутренней крепости нет».

Если «Зенит» возьмет верх, то обойдет «Локомотив» в турнирной таблице. Но стоит сказать, что ничью в этой встрече эксперты тоже прогнозируют частенько. Все-таки магия ничейных исходов, которой, как сейчас кажется, обладает «Локо», дает о себе знать. В другом матче 14-го тура, «Краснодар»—«Спартак», который будет в центре внимания болельщиков, тоже есть явный фаворит. С точки зрения букмекеров, это южане, что неудивительно. Московский клуб в прошлые выходные, несмотря на победу, был неубедителен. Но в этот раз все будет по-другому, уверен футбольный эксперт, тренер Дмитрий Пятибратов: «Красно-белых не надо будет настраивать, футболисты ждут этого матча. Там "Спартак", поверьте мне, будет совсем другим. Я не говорю, что они обязательно выиграют, но будут играть по-другому».

К тому же не исключено, что от этого матча будет зависеть судьба главного тренера красно-белых Деяна Станковича. И если он опять начнет свои непонятные эксперименты с составом и проиграет, то терпению руководства народной команды должен прийти конец. Впрочем, даже в случае победы в этой встрече серб все равно покинет Москву во время зимней паузы, считает футбольный эксперт Димитрий Булыкин: «Станковичем недовольны, недовольны результатами. Я думаю, что его уберут, а "Спартак" уже возьмет тренера под новое руководство, новые планы и новую стратегию».

Московскому «Динамо» и ЦСКА в рамках 14-го тура достались соперники попроще. Армейцы 31 октября сойдутся с «Пари НН». Правда, слова наставника красно-синих Фабио Челестини о том, что его команда на пределе, наверняка заставили болельщиков напрячься. Но даже эта усталость не должна помешать хозяевам взять три очка, считает футбольный эксперт, тренер Игорь Шалимов: «Всегда бывают какие-то ошибки, всегда есть место пенальти, может быть, какому-то удалению. Если ЦСКА удастся забить гол, условно, в первом тайме, минуте на 20-й, то может последовать и разгром».

К тому же появилась информация, что руководство армейцев собирается повысить Челестини зарплату на 40%. После таких обещаний проигрывать аутсайдеру как-то даже неприлично. Наставнику «Динамо» Валерию Карпину пока повышение не светит. Команда не оправдывает ожиданий, и если еще и в 14-м туре у «Рубина» в Казани не выиграет, то очередной порции критики будет не избежать. Так что матч «Рубин»—«Динамо» 1 ноября тоже посмотреть стоит. Тем более его так же, как встречи «Зенит»—«Локомотив» и «Краснодар»—«Спартак», покажет «Матч ТВ».

Владимир Осипов