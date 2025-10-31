«Сейчас кажется, что обойти канадца невозможно»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, по какому показателю Александр Овечкин все же обошел хоккеиста, а также о достижениях, которые кажутся вечными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Вечные рекорды в игровых видах спорта — это отдельная история. Не просто так мир сходил с ума после того, как нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил знаменитое достижение Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате НХЛ. Но превзойти канадца по голам за карьеру, где также учитываются шайбы в play-off, пока не получилось ни у кого, ведь их в активе Уэйна 1016. Впрочем, Овечкин еще в строю и сейчас забросил более 970 шайб. Так что даже вечный снайперский рекорд Гретцки может пасть.

Но достижения канадца по голам и результативным передачам точно никто никогда превзойти не сможет. Эти цифры пугают: по системе «гол плюс пас» он записал на свой счет в общей сложности 3 239 очков. Ближайший преследователь Гретцки — чех Яромир Ягр — по этому показателю не смог дотянуть и до 2 000. Так что Гретцки не только забивал, но и раздавал результативные передачи, и тут ему нет равных.

Кстати, есть еще один рекорд, который Уэйн установил в 1982 году. Он за один сезон — тогда это было 80 матчей — забросил в ворота соперников 92 шайбы. Сейчас кажется, что по этим показателям обойти канадца невозможно. Но то же самое думали про баскетбольное достижение Карима Абдул-Джаббара по очкам за карьеру в NBA. Но появился Леброн Джеймс, и в 2023 году баскетбольный мир получил новую веху — 38 387 очков. А вот достижение центрового «Филадельфии» Уилта Чемберлена — 100 очков в одном матче — держится до сих пор, с 1962 года.

Владимир Осипов