Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о результатах исследования, проведенного учеными из Эдинбурга.

Малыш, который может собрать пирамидку за минуту, не только радует своих родителей, но и имеет все шансы прожить дольше сверстников, которые не так оперативны. По крайней мере, группа ученых из Эдинбурга заявила о таком прорыве в изучении связи между высоким IQ в детстве и долголетием. В исследовании принимали участие свыше 400 тыс. испытуемых, результаты публикует Genomic Psychiatry. Первая причина, как указывают ученые, в том, что великолепные когнитивные способности влияют на успехи в учебе, что, в свою очередь, открывает путь в лучшую жизнь и доступ к самым эффективным медицинским технологиям. Второе объяснение такое: одни и те же гены могут влиять и на интеллект, и на здоровье. То есть тело и мозг развиваются более устойчивыми к негативным факторам.

Впрочем, это не значит, что если у ребенка плохие оценки в школе, то он обречен и все неизбежно. Тем не менее каждого родителя всегда беспокоило, как именно развивать когнитивные способности. В научном сообществе уверены: делать это можно и нужно с младенчества, и проводниками становятся взрослые, которые постоянно комментируют его действия и события окружающего мира, не запрещают исследовать и поощряют вопросы «почему» и «зачем». Такое развитие, как добавляют исследователи, непременно окупится и выльется не только в школьные успехи, но и в здоровую психику, а порой — даже в финансовое благополучие.

Анна Кулецкая