Прибыль предприятий края снизилась по сравнению с прошлым годом на 17%

За январь — август 2025 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 267,6 млрд руб., что на 17,6% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по краю 72,5% предприятий завершили отчетный период с прибылью. Ее объем в сумме 297,6 млрд руб. на 12,4% ниже показателя января — августа 2024 года. Убыток нерентабельных организаций увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 98,4 и составил 30 млрд руб.

Промпредприятия Прикамья также получили положительный сальдированный финансовый результат, который сложился в сумме 230,3 млрд руб. Доля прибыльных компаний составила 62,7%, а их прибыль — 252,7 млрд руб. (на 13,3% ниже аналогичного показателя за январь — август 2024 года).