Politico: ЕС может подать в суд на Венгрию, Польшу и Словакию из-за Украины

Европейская комиссия может принять правовые меры против Польши, Венгрии и Словакии за односторонние ограничения на импорт украинских товаров. Эти страны нарушают правила единого рынка ЕС, что вызывает разногласия внутри союза, сообщает Politico.

С 13 октября 2025 года действует новое торговое соглашение, направленное на стабилизацию украинского экспорта и защиту европейских фермеров. Однако запреты на украинское зерно и сельскохозяйственную продукцию, введенные Польшей, Венгрией и Словакией, противоречат этому соглашению.

Заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии Улоф Гилл заявил, что нет оправданий для сохранения этих ограничений. Он подчеркнул, что исполнительные органы ЕС усилят диалог с «непреклонными столицами» и рассматривают все варианты воздействия на них.