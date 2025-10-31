Британcкие тюрьмы защитят от дронов, доставляющих запрещенные вещества

Специальный комитет британского парламента по вопросам правосудия порекомендовал «срочно» обеспечить местные тюрьмы системами по борьбе с БПЛА, которые массово используются для доставки заключенным наркотиков и других запрещенных веществ и предметов. Комитет заявил, что способность пенитенциарного управления обеспечивать безопасность и контроль за тюрьмами «существенно подорвана масштабами торговли и потребления наркотиков». По опросу, проведенному по заказу комитета, около 40% заключенных заявили, что достать наркотики в местах заключения довольно легко.

О том, что беспилотники массово используются для доставки в тюрьмы наркотиков, мобильных телефонов и других запрещенных вещей, в Великобритании говорят не первый год. Еще в 2017 году был создан специальный отряд по борьбе с доставкой контрабанды в тюрьмы с помощью БПЛА. Однако масштабы такой контрабанды продолжают расти: по данным пенитенциарной службы, в период с 2019 по 2023 год число беспилотников, зафиксированных рядом с тюрьмами, выросло на 770%. За год к марту 2025 году в таких местах появление БПЛА было зафиксировано 1712 раз, то есть в среднем почти пять в день.

Парламентский комитет призывает в течение двух лет обеспечить тюрьмы, в которых содержатся наиболее опасные преступники, системами по борьбе с БПЛА. Речь идет о таких системах, как SkyFence, которые глушат сигнал беспилотников и позволяют создать барьер против них.

